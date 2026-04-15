Streda 15. apríl 2026
Pápež v Kamerune vyzval na mier, rešpekt a boj proti korupcii

Pápež Lev XIV. máva svojim podporovateľom pri odchode po návšteve sirotinca Ngul Zamba (Božia moc) v Yaounde v Kamerune v stredu 15. apríla 2026, na tretí deň svojej apoštolskej cesty do Afriky. Foto: TASR/AP

Yaoundé 15. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu vo svojom prejave v prezidentskom paláci v Kamerune vyzval na mier a „rešpektovanie ľudských práv“. Kamerunskú vládu zároveň požiadal, aby bojovala proti korupcii. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

„Skutočný mier vzniká vtedy, keď sa každý cíti chránený, vypočutý a rešpektovaný, keď zákon slúži ako spoľahlivá záruka proti rozmarom bohatých a mocných,“ povedal pápež.

„Aby zavládol mier a spravodlivosť, musia byť roztrhnuté reťaze korupcie, ktoré zohyzďujú úrady a zbavujú ich dôveryhodnosti... Srdcia sa musia oslobodiť od modlárskej túžby po zisku,“ uviedol Lev XIV. „Bezpečnosť je prioritou, ale musí sa vždy uplatňovať s rešpektom k ľudským právam,“ dodal.

Svoj prejav predniesol pápež aj pred kamerunským prezidentom Paulom Biyaom, ktorého vláda brutálne potlačila protesty vyvolané jeho sporným znovuzvolením na ôsme funkčné obdobie vlani v októbri, pripomína AFP.

Biya je vo veku 93 rokov najstaršou úradujúcou hlavou štátu na svete a v Kamerune vládne od roku 1982. Pred prejavom pápeža poznamenal, že jeho návšteva prišla v čase globálnej vojny a ekonomických ťažkostí. „V tomto hroziacom chaose rezonuje v našich srdciach posolstvo mieru a harmónie, ktoré prinášate, s osobitnou silou,“ vyhlásil Biya.

Reuters uviedol, že pápežov stredajší prejav bol nezvyčajne priamy na zahraničnú cestu. Kamerunský prezident ho vraj počúval bez viditeľnej reakcie. Jeho vláda obvinenia z korupcie a porušovania ľudských práv popiera.

Hlava katolíckej cirkvi pricestovala do Kamerunu na trojdňovú návštevu popoludní. Ulice zaplnili davy ľudí, ktorí ho v tejto tejto stredoafrickej krajine srdečne vítali. Poslednou stredajšou verejnou zastávkou pápeža bol sirotinec v hlavnom meste Yaoundé, po ktorom nasledovalo súkromné stretnutie s biskupmi.

Vo štvrtok Lev XIV. odcestuje do anglicky hovoriacej západnej časti Kamerunu, kde v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu medzi separatistickými povstalcami a vládnymi silami zahynuli tisíce ľudí. Očakáva sa, že tam prednesie posolstvo mieru.
