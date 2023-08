Pápež v Lisabone vyzval mladých ľudí na starostlivosť o planétu Zem

Lisabon 3. augusta (TASR) - Pápež František vo štvrtok vyzval mladých ľudí, aby sa starali o planétu Zem a bojovali proti klimatickej zmene. Povzbudil ich aj k praktizovaniu takzvanej "integrálnej ekológie", ktorá spája starostlivosť o životné prostredie s bojom proti chudobe a iným pálčivým spoločenským problémom.



Pápež to uviedol v rámci Svetových dní mládeže (SDM) v Lisabone, informuje agentúra AFP.



Ochrana životného prostredia je jednou z hlavných tém pontifikátu 86-ročného Františka. V roku 2015 o tejto téme napísal aj encykliku s názvom Laudato Si, v ktorej poznamenal, že "svet sa začína čoraz viac podobať na kopu odpadkov".



"Musíme rozpoznať naliehavú potrebu starostlivosti o náš spoločný domov. To sa však nedá bez skutočnej zmeny našich názorov," povedal pápež počas príhovoru pred 6500 študentmi katolíckej univerzity v Lisabone.



Dodal, že ľudstvo sa nemôže v tomto smere uspokojiť s "paliatívnymi opatreniami či nesmelými a nejednoznačnými kompromismi". Pápežov príhovor si okrem študentov prišiel vypočuť aj portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa a miestni biskupi.



"Myslime na to, že potrebujeme integrálnu ekológiu, ktorá dbá nielen na utrpenie planéty, ale aj na utrpenie chudobných," dodal pápež, ktorý v tejto súvislosti spomenul aj znižujúcu sa pôrodnosť, nárast migrácie a počtu utečencov či postupujúcu dezertifikáciu.



Vyzval na vytvorenie komplexnej "jednotnej vízie", ktorá by zohľadňovala všetky tieto akútne problémy súčasného ľudstva.



Pápež v stredu dopoludnia priletel do portugalskej metropoly Lisabon na Svetové dni mládeže, na ktorých by sa mal podľa očakávaní celkovo zúčastniť až milión mladých ľudí z celého sveta. SDM sa spravidla konajú každé tri roky a ide o vôbec najväčšie podujatie organizované katolíckou cirkvou.



V rámci lisabonských SDM sa konajú koncerty, bohoslužby či prednášky. Podujatie vyvrcholí bohoslužbou na predmestí portugalskej metropoly.