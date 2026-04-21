Pápež v Malabo vyzval na rešpektovanie medzinárodného práva a dohôd
Autor TASR
Malabo 21. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. vyjadril v utorok počas návštevy Rovníkovej Guiney obavy v súvislosti s globálnym bojom o suroviny potrebné pre nové technológie. Lev uviedol, že rýchly technologický pokrok zvyšuje záujem o suroviny a preto je dôležité, aby sa dodržiavali existujúce medzinárodné dohody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Rovníková Guinea je poslednou zastávkou pápežovej 11-dňovej cesty po Afrike. Krajinu bohatú na ropu vedie prezident Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ktorý je pri moci od roku 1979, čo je dlhšie ako ktorákoľvek iná hlava štátu.
Pápež vo svojom prejave uviedol, že ozbrojené konflikty zhoršuje záujem o získavanie ropy a iných nerastných surovín, pričom sa nedodržiava medzinárodné právo a právo afrických ľudí rozhodovať o svojich životoch. Zároveň sa odsunuli do úzadia práva miestnych komunít a ochrana prírody, uviedol.
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi varoval pred zneužívaním technológií na vojenské účely a zdôraznil, že osud ľudstva môže byť „tragicky ohrozený, ak sa nezmení spôsob preberania politickej zodpovednosti“. Takisto vyzval k rešpektovaniu medzinárodných inštitúcií.
Po príchode do Malaba, ktoré bolo do roku 2026 hlavným mestom krajiny, privítali pápeža desaťtisíce ľudí. Lev sa ešte počas letu do Rovníkovej Guiney poďakoval svojmu predchodcovi Františkovi, ktorý zomrel v tento deň pred rokom na Veľkonočný pondelok, za jeho prínos cirkvi.
