Pápež v Monaku vyzval na sociálnu spravodlivosť
Poukázal na to, že demonštrácia sily a logika všemocnosti v súčasnosti zraňujú svet a ohrozujú mier.
Autor TASR
Monako 28. marca (TASR) – Pápež Lev XIV. v sobotu v úvodnom prejave svojej návštevy Monako odsúdil zväčšujúce sa „priepasti medzi chudobnými a bohatými“ a vyzval na sociálnu spravodlivosť, ktorú označil aj ako „sociálne priateľstvo“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
V prejave prednesenom po francúzsky po stretnutí s kniežaťom Albert II. a jeho manželkou Charlene pápež upozornil na potrebu nasmerovať bohatstvo do služieb práva a spravodlivosti. Poukázal na to, že demonštrácia sily a logika všemocnosti v súčasnosti zraňujú svet a ohrozujú mier.
Pápež zároveň vyzval Monako, aby si uvedomilo svoju zodpovednosť. Pripomenul, že podľa Biblie „dejiny tvoria malí.“ Zdôraznil aj význam autentickej spirituality, ktorá v čase rastúcej uzavretosti a individualizmu podporuje otvorenosť a sociálne väzby. Dodal, že viera mení svet len vtedy, ak ľudia prevezmú svoje historické záväzky.
Podľa Leva je monacká spoločnosť akýmsi „mikrokozmom“ s veľkým podielom obyvateľov pochádzajúcich z iných krajín, z ktorých mnohí pôsobia na významných pozíciách v ekonomike a finančníctve. Život v tejto krajine je podľa neho pre niektorých jej obyvateľov privilégiom, no zároveň aj výzvou zamyslieť sa nad vlastným miestom vo svete.
Túto jedinečnú pozíciu označil pápež za „talent“, ktorý so sebou nesie zodpovednosť. „Nič nemá byť prijaté nadarmo,“ zdôraznil s odkazom na biblické podobenstvo o talentoch a vyzval, aby sa zverené hodnoty rozvíjali a využívali v prospech spoločného dobra.
Pápež tiež uviedol, že každý majetok má univerzálne určenie, a preto je potrebné ho nielen uchovávať, ale aj spravodlivo rozdeľovať, aby sa zlepšil život všetkých. Tento prístup označil za súčasť „integrálnej ekológie“, ktorá zahŕňa nielen ochranu prírody, ale aj rovnováhu človeka a kvalitu sociálnych vzťahov, ako to rozvíjal jeho predchodca v úrade pápež František.
V závere sa pápež dotkol aj postavenia katolíckej cirkvi v Monaku a pripomenul, že toto kniežatstvo patrí medzi málo štátov, kde je katolícka viera štátnym náboženstvom.
Knieža Albert II. vo svojom prejave zdôraznil jedinečné väzby medzi Monakom a katolíckou cirkvou. Uviedol, že viera je zdrojom sily kniežatstva a formuje jeho identitu už viac ako sedem storočí.
Denník Le Figaro označuje za prekvapujúce, že pápež si za cieľ svojej prvej západoeurópskej cesty vybral práve Monako, ktoré je známe ako domov mnohých milionárov.
Lev XIV. priletel z Rím vrtuľníkom do Monte Carlo, kde ho privítala kniežacia rodina. Na oslavu jeho príchodu sa vo všetkých chrámoch rozozvučali zvony. Vrcholom návštevy bude omša pod holým nebom na Štadióne Ľudovíta II., na ktorej sa očakáva účasť približne 15.000 veriacich. Do Vatikánu sa pápež vráti v sobotu podvečer.
