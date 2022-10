Pápež v novej knihe vyzýva na „ukončenie krutého šialenstva vojny“

Vatikán 16. októbra (TASR) - Pápež František vyzýva vo svojej novej knihe s názvom "Prosím ťa v mene Boha - Desať modlitieb za budúcnosť nádeje" na "ukončenie krutého šialenstva vojny". Vojna je podľa jeho slov "skutočným zlyhaním politiky". Publikácia, z ktorej úryvok zverejnili v nedeľu noviny La Stampa, vyšla v talianskom vydavateľstve Piemme. TASR informuje na základe správy agentúry APA.



"Vojna na Ukrajine postavila svedomie miliónov ľudí v centre Západu pred holú realitu humanitárnej tragédie, ktorá existovala už nejaký čas a hrôzy vojny nám ukázala pred očami," píše pápež vo svojej knihe.



"Neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by bolo možné nejakú vojnu považovať za spravodlivú," zdôraznil. "Barbarstvo vojny (tu) nemá nijaké miesto," dodal s tým, že vojna nikdy nevyrieši problémy, ktoré chce prekonať. Položil si napríklad otázku, či sa azda Jemenu, Líbyi alebo Sýrii darí teraz lepšie než pred vypuknutím vojenských konfliktov.



Pápež František apeloval na lokálne, štátne a celosvetové úrady slovami, že od nich závisia iniciatívy, ktoré sa budú usilovať o zastavenie vojny. Vyzval ich preto, aby zastavili výrobu zbraní a medzinárodný obchod so zbraňami. Požaduje tiež demontáciu všetkých jadrových zbraní. V tejto súvislosti varoval, že "existencia jadrových zbraní ohrozuje prežitie ľudí na Zemi".



Najvyšší pontifex naznačil, že riešením a východiskom z vojen by mohol byť "dialóg, rokovanie, počúvanie, diplomatická zručnosť, kreativita, ako aj predvídavá politika, ktorá dokáže vytvoriť systém koexistencie, ktorý nespočíva v moci zbraní alebo odstrašovania".