Pápež v novoročnom pozdrave zaželal svetu rok pokoja a nádeje

Vatikán 1. januára (TASR) - Pápež František sa v piatok objavil po prvý raz na verejnosti, odkedy musel pre bolestivý ischias zrušiť svoju účasť na koncoročných i novoročných bohoslužbách. V Apoštolskom paláci viedol tradičné modlitby Anjel pána, informovali agentúry AFP a AP.



Pápež zaželal veriacim, ktorí sledovali jeho príhovor s požehnaním prostredníctvom videoprenosu na internete, "rok pokoja, rok nádeje".



"Bolestné udalosti, ktoré poznačili život ľudstva v minulom roku, najmä pandémia, nás naučili, aké potrebné je zaujímať sa o problémy iných a vnímať ich obavy," uviedol František.



Vatikán vo štvrtok oznámil, že pápež nebude môcť celebrovať štvrtkovú koncoročnú bohoslužbu v Bazilike svätého Petra, ani omšu na Nový rok v tomto chráme. Dôvodom bol ischias, bolesti sedacieho nervu postupujúce od krížov do nôh, ktoré ho trápili už aj v minulosti.



V závere novoročného príhovoru pápež tiež vyzval na mier v Jemene, kde deti žijú "bez vzdelania, bez liekov, hladné", ako aj na prepustenie nigérijského biskupa Mosesa Chikweho, ktorého minulú nedeľu uniesli ozbrojenci.



František v pripravenej homílii, ktorú predtým na novoročnej slávnosti Panny Márie Bohorodičky zaňho prečítal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, uviedol, že okrem "vakcíny pre telo je potrebná aj vakcína pre srdce - a touto vakcínou je starostlivosť".



"Bude to dobrý rok, ak budeme dbať o druhých, tak ako to robí Panna Mária voči nám," citoval pápeža spravodajský server Vatican News.