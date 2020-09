Pápež v októbri navštívi Assisi, podpíše tam novú encykliku

Vatikán 5. septembra (TASR) - Pápež František navštívi v októbri stredotalianske mesto Assisi, kde podpíše novú encykliku. Pôjde o Františkovu prvú cestu mimo Vatikánu a Ríma od februára, keď Taliansko zasiahla pandémia nového koronavírusu, informovala v sobotu agentúra DPA.



Pápež pricestuje do rodiska svätého Františka z Assisi 3. októbra popoludní. Najskôr odslúži omšu pri hrobe tohto zakladateľa františkánskeho rádu. Následne v miestnom kláštore podpíše encykliku s názvom "Fratelli tutti" (Všetci bratia).



František v dokumente "o bratstve a sociálnom priateľstve" načrtne svoju predstavu o tom, ako by mal vyzerať svet po skončení pandémie. Pôjde o tretiu encykliku, ktorú František vydá od svojho nástupu na pápežský stolec v roku 2013.



"Návšteva bude mať súkromný charakter a nebudú sa na nej zúčastňovať veriaci," uviedol v sobotu hovorca baziliky v Assisi Enzo Fortunato. Výzvu na rešpektovanie neverejného charakteru návštevy zverejnil aj Vatikán.



Pápežova krátka cesta do Assisi sa uskutoční v predvečer sviatku sv. Františka. Po odslúžení omše a podpise encykliky sa pápež vydá na cestu naspäť do Vatikánu.



Bližšie informácie o obsahu novej pápežovej encykliky nie sú známe. Očakáva sa, že v nej František predstaví svoju víziu spoločenských a ekonomických zmien, ktoré bude potrebné prijať v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Podľa agentúry DPA v nej bude pápež písať o potrebe multilateralizmu, medzinárodnej solidarite v prospech znevýhodnených a nutnosti obratu smerom k ekologickému mysleniu.



Názov encykliky "Fratelli tutti" odkazuje na slová, ktorými sa sv. František (1181-1226) vo svojich spisov obracal na svojich spolubratov.



Pápež odcestoval naposledy z Ríma koncom februára, keď navštívil juhotalianske mesto Bari. Následne všetky plánované cesty odriekol kvôli pandémii. Podľa agentúry AP je pravdepodobné, že tento rok bude za niekoľko desaťročí prvým, v ktorom hlava katolíckej cirkvi neabsolvuje zahraničnú apoštolskú cestu.