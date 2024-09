Pápež v Papue-Novej Guinei vyzval na zmiernenie napätia s Bougainville

Port Moresby 7. septembra (TASR) - Pápež František v sobotu vyzval lídrov Papuy-Novej Guiney, aby zmiernili napätie s autonónmnym ostrovom Bougainville, keďže narastajú obavy, že zastavená snaha o nezávislosť ostrova by mohla znova rozpútať občiansku vojnu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pápež politikom a diplomatom v Port Moresby povedal, že spolupráca by mohla priniesť definitívne riešenie štatútu Bougaiville, pričom by sa "zabránilo obnoveniu dávneho napätia".



V roku 2019 hlasovalo v referende 98 percent obyvateľov Bougainvillu za odtrhnutie od Papuy-Novej Guiney. Výsledok hlasovania je podľa medzinárodných pozorovateľov slobodný a spravodlivý, ale je potrebné, aby ho ratifikoval parlament Papuy-Novej Guiney, ktorý sa podľa AFP obáva, že nezávislosť ostrova by mohla destabilizovať ich krajinu a pripraviť ju o rozsiahle prírodné zdroje.



Referendum bolo základom mierovej dohody z roku 2001, ktorá nasledovala po desaťročnej občianskej vojne medzi povstalcami z Bougainville, papuánskymi bezpečnostnými silami a zahraničnými žoldniermi. Vo vojne zahynulo približne 20.000 ľudí. Konflikt sa týkal prevažne deľby ziskov z ťažby zlata a medi, ako aj súvisiacej záťaže na tamojšie životné prostredie.



Hlava katolíckej cirkvi počas svojej návštevy zároveň varovala lídrov ostrovného štátu, že z prírodných zdrojov ich krajiny musia mať prospech všetci obyvatelia. "Tieto statky sú určené Bohom pre celú komunitu," povedal pápež papuánskym lídrom.



Tamojších lídrov zároveň vyzval, aby zastavili "špirálu" kmeňového násilia, ktoré podľa jeho slov "prináša mnoho obetí, bráni ľuďom žiť v mieri a bráni rozvoju".



Klany medzi sebou na papuánskej vysočine bojujú už stáročia, ale prílev žoldnierov a automatických zbraní spôsobil, že súboje sú oveľa smrteľnejšie. Podľa AFP existuje málo spoľahlivých zdrojov o počte ľudí, ktorí zahynuli počas týchto bojov. Agentúry OSN však odhadujú, že v dôsledku násilia bolo vysídlených približne 100.000 ľudí.



Ide o tretiu pápežskú návštevu v krajine s 12 miliónmi obyvateľov s prevažujúcou väčšinou kresťanov. V rokoch 1984 a 1995 sa tu dvakrát počas apoštolskej cesty zastavil Ján Pavol II.