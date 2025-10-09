< sekcia Zahraničie
Pápež ostro kritizuje ekonomiku, ktorá vylučuje chudobných
Autor TASR
Vatikán 9. októbra (TASR) - Vatikán vo štvrtok zverejnil dokument s názvom Dilexi te (Miloval som ťa), ktorý je prvou exhortáciou pontifikátu pápeža Leva XIV. a venuje sa téme služby chudobným. Informovali o tom agentúra AP a spravodajský web Vatican News, píše TASR.
Ide čiastočne o text, ktorý v posledných mesiacoch svojho života začal písať pápež František, ale nestihol ho dokončiť. Jeho nástupca, zvolený v máji, tento rozpracovaný text doplnil, často ho v dokumente cituje a odvoláva sa naň. S Františkovými myšlienkami sa Lev stotožnil, exhortáciu však rozšíril o vlastné úvahy a vydal ju pod svojím menom.
Vatican News pripomenul, že podobná situácia nastala aj v prípade exhortácie Lumen Fidei pápeža Benedikta XVI. z roku 2013, ktorú dokončil jeho nástupca František.
Stostranový dokument Dilexi te sumarizuje vývoj starostlivosti o chudobných – od biblických textov a učenia cirkevných otcov až po kázne moderných pápežov o pomoci migrantom, väzňom a obetiam obchodovania s ľuďmi.
Pápež Lev osobitne vyzdvihuje ženské rehole, ktoré podľa neho napĺňajú Boží príkaz starať sa o chorých, sýtiť hladných a prijímať cudzincov. Oceňuje aj laické hnutia, ktoré sa zasadzujú za ochranu pôdy, dostupné bývanie a prácu pre sociálne vylúčených.
Lev v dokumente odsudzuje „ekonomiku, ktorá zabíja“, nespravodlivosť, násilie na ženách, podvýživu i kritickú situáciu vo vzdelávaní a v prístupe k nemu.
Preberá aj Františkovu výzvu na pomoc a podporu migrantov. Cituje jeho slávne „štyri slovesá“: „privítať, chrániť, podporovať a integrovať“, a preberá aj Františkovu definíciu chudobných – nielen ako objektov súcitu, ale aj ako „učiteľov evanjelia“.
„Štruktúry nespravodlivosti musia byť zničené silou dobra,“ vyzýva pápež veriacich a zdôrazňuje, že podpora chudobných je od počiatku neoddeliteľnou súčasťou kresťanstva a jeho podstatou. Cirkev podľa neho musí obnoviť svoj záväzok odstraňovať príčiny chudoby a zároveň nezištne pomáhať tým, ktorí trpia núdzou.
V súlade s Františkom pápež Lev v dokumente kritizuje „ilúziu šťastia“ založenú na hromadení bohatstva. „Vo svete, kde je chudobných čoraz viac, paradoxne vidíme rast bohatej elity, ktorá žije v bubline pohodlia a luxusu – takmer v inom svete než bežní ľudia,“ upozorňuje pápež.
Agentúra AP pripomenula, že Františkova častá kritika kapitalizmu poburovala mnohých konzervatívnych a bohatých katolíkov, najmä v Spojených štátoch, ktorí ho obviňovali z marxizmu.
V nedávnom rozhovore Lev uviedol, že takáto nesprávne zameraná kritika voči nemu vznesená byť nemôže. „Skutočnosť, že som Američan, okrem iného znamená, že ľudia o mne nemôžu povedať to, čo o Františkovi: ‚Nerozumie Spojeným štátom, nevidí, čo sa deje,‘“ povedal Lev pre katolícky web Crux.
AP konštatuje, že Levovo prijatie Františkovho učenia o chudobe a povinnosti cirkvi starať sa o najslabších predstavuje významné potvrdenie týchto princípov – o to viac, že ide o prvý takýto dokument jeho pontifikátu.
