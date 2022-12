Pápež v r. 2013 podpísal rezignáciu,ak by sa mu zhoršil zdravotný stav

Vatikán 18. decembra (TASR) - Pápež František takmer pred desiatimi rokmi podpísal rezignačný list, ak by mu zlý zdravotný stav bránil vo výkone povinností. Hlava katolíckej cirkvi to po prvý raz priznala v rozhovore pre španielske noviny ABC, ktorý zverejnili v nedeľu. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Rezignačný list pápež odovzdal vatikánskemu štátnemu sekretárovi Tarcisiovi Bertonemu pred odchodom kardinála do dôchodku v roku 2013.



"Podpísal som rezignáciu a povedal som mu: 'V prípade lekárskej prekážky alebo čohokoľvek iného, tu je moja rezignácia. Máte ju'," povedal František.



Na otázku, či chce túto informáciu zverejniť, pápež odpovedal: "Preto vám to hovorím." Dodal, že nevie, čo následne Bertone s listom urobil.



Pápež František v sobotu oslávil 86 rokov. Problémy s kolenom ho v posledných mesiacoch prinútili spoliehať sa na invalidný vozík. V poslednom roku musel pre bolesť niekoľkokrát zrušiť alebo obmedziť svoje aktivity a v júlovom rozhovore priznal, že musí spomaliť.



"Myslím si, že v mojom veku a s týmto obmedzením sa musím trochu šetriť, aby som mohol slúžiť Cirkvi. Alebo popremýšľať o možnosti odstúpiť," povedal.



Františkov predchodca Benedikt XVI. ako prvý pápež po šiestich storočiach dobrovoľne odstúpil z funkcie v roku 2013. Vtedy 85-ročný Benedikt abdikáciu odôvodnil pokročilým vekom a tým, že už nemal dostatok síl na ďalšie vykonávanie povinností hlavy rímskokatolíckej cirkvi. Teraz pokojne žije v ústraní vo Vatikáne.