Pápež v rámci apoštolskej cesty navštívil istanbulskú Modrú mešitu
Pápež Lev je piatym pápežom v dejinách, ktorý navštívil Turecko: po Pavlovi VI. v roku 1967, Jánovi Pavlovi II. v roku 1979, Benediktovi XVI. v roku 2006 a Františkovi v roku 2014.
Autor TASR
Istanbul 29. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v sobotu navštívil istanbulskú Modrú mešitu v rámci svojej prvej apoštolskej cesty. Po tom, čo sa v médiách objavili otázky, či sa pápež v tejto mešite modlil, riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni vo vyhlásení opísal návštevu ako tichú, určenú na zamyslenie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, DPA a Reuters.
„Pápež strávil svoju návštevu mešity v tichu, v duchu rozjímania a počúvania, s hlbokým rešpektom k tomuto miestu a viere tých, ktorí sa tam zhromažďujú na modlitbu,“ uviedol Bruni.
AP tvrdí, že predchádzajúce návštevy pápežov v mešite vždy vyvolávali otázky, či sa budú modliť v islamskom mieste uctievania, alebo ho navštívia len ako prejav úcty voči moslimom.
Imám Modrej mešity, známej aj ako Mešita sultána Ahmeda, Asgin Tunca tvrdí, že pozval Leva na modlitbu, ten však odmietol.
Na tomto historickom mieste privítal pápeža šéf tureckého riaditeľstva pre náboženské záležitosti (diyanet). Lev vstúpil do mešity bosý v súlade s islamským zvykom a podľa agentúry Reuters sa počas svojej 20-minútovej návštevy usmieval a žartoval s jedným zo svojich sprievodcov - muzeínom mešity, ktorý vedie každodenné výzvy na modlitby.
Lev na rozdiel od svojich dvoch predchodcov nemá v pláne návštevu neďalekej mešity Hagia Sophia. Toto niekdajšie múzeum premenili na mešitu v roku 2020.
Pápež sa ešte v sobotu stretne s ekumenickým patriarchom Bartholomeom I., s ktorým podpíše spoločnú deklaráciu. Podľa DPA sa snažia naznačiť priblíženie medzi východnou a západnou cirkvou. Vo večerných hodinách sa uskutoční omša. V nedeľu odcestuje pápež do Libanonu.
Pápežova prvá apoštolská cesta sa koná v čase, keď je pravoslávne kresťanstvo rozdrobené viac ako kedykoľvek doteraz; svoj podiel na tom má aj ruská invázia na Ukrajinu. Konštantínopolský a moskovský patriarchát sú v schizme od roku 2018, keď Konštantínopol udelil autokefáliu ukrajinskej pravoslávnej cirkvi patriacej pod Moskvu. Moskovský patriarchát vyhlásil, že Konštantínopol nemal na takýto krok právo, a prerušil s ním pravoslávne cirkevné spoločenstvo. Na Ukrajine však aj potom ostala pôsobiť taktiež cirkev moskovského patriarchátu, hoci v menšej miere, kým ju ukrajinská vláda v priebehu vojny nezakázala.
