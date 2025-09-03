< sekcia Zahraničie
Pápež v rámci klimatickej iniciatívy otvorí ekologické stredisko
Autor TASR
Castel Gandolfo 3. septembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v piatok otvorí pri svojom letnom sídle nové ekologické školiace stredisko. Cieľom je povzbudiť svetových lídrov k riešeniu globálnej klimatickej zmeny, TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Vznik ekologického projektu Borgo Laudato Si (v preklade: Dedinka Laudato S) podľa svojej rovnomennej encykliky oznámil v roku 2023 pápež František, ktorý bol zástancom starostlivosti o životné prostredie.
Jeho šéfom so štvorročným funkčným obdobím je americký kňaz Manuel Dorantes, ktorý pôsobil v Chicagskej arcidiecéze. Podľa jeho slov chce Vatikán ísť príkladom v tom, ako by sa mali krajiny venovať environmentálnym iniciatívam.
„Ak my, najmenší mestský štát na svete, to dokážeme, aký je potenciál pre iné štáty, ktoré sú väčšie ako my?“ povedal. „Náš svet môže byť iný, ak budeme spolupracovať,“ dodal.
Cieľom je pomocou odborníkov z oblasti botaniky, biológie, ekológie a príbuzných odborov ponúkať priestor na hlbšie poznanie hodnôt obsiahnutých v encyklike. Zároveň poskytne praktické vzdelávacie kurzy pre budúcich záhradníkov a pracovníkov údržby zelene.
Projekt je otvorený širokej verejnosti aj ľuďom, ktorí v bežnom živote nedostávajú príležitosti: migrantom, ženám zažívajúcim násilie, ľuďom so zdravotným postihnutím, bývalým väzňom či osobám v procese resocializácie. Práve na týchto ľudí kládol pápež František osobitný dôraz.
Centrom nového inštitútu bude skleník postavený v zakrivenom tvare, ktorý napodobňuje kolonádu na Námestí svätého Petra vo Vatikáne. V ňom a priľahlej vzdelávacej budove budú prednášky a kurzy ekologického poľnohospodárstva. Návštevníci si budú môcť kúpiť aj miestne roľnícke výrobky vrátane vína z viníc na vatikánskom pozemku, organického olivového oleja a syra z mlieka asi 60 vatikánskych kráv.
Letná rezidencia pápežov v Castel Gandolfe pri jazere Albano juhovýchodne od Ríma sa rozkladá na ploche 55 hektárov, čo je viac než územie samotného Vatikánu.
