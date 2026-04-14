Pápež v rámci návštevy Alžírska zavítal do rodiska sv. Augustína
Pápež z Alžírska odcestuje v stredu, keď v rámci svojho turné zamieri do Kamerunu, odkiaľ sa presunie do Angoly a Rovníkovej Guiney.
Autor TASR
Alžír 14. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. v utorok v rámci svojej návštevy v Alžírsku zavítal do mesta Annaba, ktoré je rodiskom kresťanského teológa sv. Augustína, informovala agentúra AFP, píše TASR.
V Annabe pápež navštívil pamätihodnosti starovekého rímskeho mesta Hippo, ako aj centrum, ktoré vedú katolícke mníšky pre chudobných starších ľudí, prevažne moslimov. Následne za účasti duchovenstva a zástupcov veriacich z celej Afriky celebroval omšu v Bazilike sv. Augustína nachádzajúcej sa na pahorku nad mestom.
Pápež je známy tým, že duchovné dedičstvo sv. Augustína významne formuje jeho teologickú aj pastoračnú identitu. Vo svojom prvom prejave po zvolení sa Lev XIV. predstavil ako „syn svätého Augustína“. Pripomenul tým svoju príslušnosť k augustiniánskej reholi, do ktorej vstúpil vo veku 22 rokov a ktorej bol v rokoch 2001–13 generálnym predstaveným. V tejto funkcii dvakrát navštívil Alžírsko – na začiatku aj na konci svojho mandátu.
Pápež v prvý deň svojej návštevy vzdal v Alžíri hold obetiam vojny za nezávislosť z rokov 1954–62 a vyzval na zmierenie a odpustenie. Zároveň apeloval na alžírskych lídrov, aby sa „nebáli“ väčšej verejnej účasti v politickom živote a vytvorili „živú, dynamickú a slobodnú občiansku spoločnosť“.
Od prodemokratických protestov hnutia Hirák v roku 2019, ktorých účastníci žiadali reformy a väčšiu transparentnosť, organizácie pre ľudské práva v Alžírsku hlásia obmedzovanie slobôd a sprísňovanie kontroly verejného priestoru. Pápež však žiadal, aby úrady „nedominovali, ale slúžili ľuďom a podporovali ich rozvoj“.
Pápež z Alžírska odcestuje v stredu, keď v rámci svojho turné zamieri do Kamerunu, odkiaľ sa presunie do Angoly a Rovníkovej Guiney.
Začiatok návštevy v Alžírsku poznačil spor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý vyhlásil, že „nie je veľkým fanúšikom“ pápeža po tom, čo Lev vyzval na mier na Blízkom východe.
Na palube lietadla smerujúceho do Alžíru 70-ročný pápež narodený v USA novinárom pripomenul, že „evanjelium hovorí… blahoslavení mierotvorcovia“. Dodal, že nemá strach ani z Trumpovej administratívy, ani z toho, že bude nahlas hovoriť o posolstve evanjelia.
V noci na utorok sa do tejto slovnej výmeny zapojil aj americký viceprezident J. D. Vance, ktorý Vatikánu odkázal, aby sa „držal otázok morálky a nechal prezidenta Spojených štátov riadiť americkú verejnú politiku“.
Pápežovi v tomto spore vyjadrili podporu aj talianski a americkí biskupi, ako aj talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorá je známa svojím blízkym vzťahom k Trumpovi. Tentoraz však jeho výroky o pápežovi označila za „neprijateľné“.
V druhý deň návštevy pápeža v Alžírsku sa v médiách objavili správy o dvoch samovražedných atentátoch, ku ktorým došlo v meste Blida. Nateraz sa nepotvrdilo, že by mali súvislosť s pápežom.
