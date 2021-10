Pápež v roku 2022 navštívi Oceániu, v decembri ho čakajú aj v Grécku

Na snímke pápež František počas privítania na bratislavskom letisku. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Vatikán 22. októbra (TASR) - Pápež František má v úmysle zavítať na budúci rok na návštevu Oceánie. Už na prvý decembrový víkend má naplánovanú návštevu Grécka a Cypru, informovala v piatok agentúra AFP.Pápež to uviedol v rozhovore, ktorý v piatok zverejnila argentínska tlačová agentúra Telam. Hlava katolíckej cirkvi však nešpecifikovala, kam má v rámci Oceánie v pláne vycestovať.Pápež, ktorý v decembri oslávi 85. narodeniny a v júli podstúpil operáciu hrubého čreva, minulý rok pre koronavírusovú pandémiu výrazne obmedzil program svojich zahraničných návštev, ale tento rok v marci absolvoval historickú cestu do Iraku a v septembri navštívil Slovensko.Od svojho zvolenia na Petrov stolec v roku 2013 pápež uskutočnil viac ako 30 oficiálnych ciest.V rozhovore pre Telam povedal, žedve cesty, ktoré ešte neplánoval: do Konga a Maďarska, kde sa pritom v septembri krátko zastavil, aby v Budapešti predsedal omši na záver Medzinárodného eucharistického kongresu.Pápež tiež pripomenul, že eštenávštevu na ostrove Papua-Nová Guinea a vo Východnom Timore, ktorá bola pôvodne naplánovaná na rok 2020, no musela byť odložená.Predstavitelia Vatikánu v septembri informovali, že plánovaná cesta do Grécka bude zahŕňať Františkovu návštevu utečencov na ostrove Lesbos, ktorý sa stal symbolom migračnej krízy v Európe. V roku 2016 pápež navštívil tamojší najväčší tábor pre migrantov v Európe, ktorý sa nachádza pri meste Moria a vlani ho zničil požiar. Lietadlom vtedy odtiaľ do Vatikánu zobral tri moslimské rodiny pôvodom zo Sýrie.