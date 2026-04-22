< sekcia Zahraničie
Pápež v Rovníkovej Guinei vyzval na spravodlivosť a sociálnu rovnosť
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mongomo 22. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu počas návštevy Rovníkovej Guiney apeloval na jej obyvateľov, aby prispeli k zmenšeniu rozdielov medzi bohatými a chudobnými, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Pápež začal svoj stredajší program presunom z hlavného mesta Malabo na ostrove Bioko do mesta Mongomo na východe krajiny pri hraniciach s Gabonom.
Počas omše v Bazilike Nepoškvrneného počatia, najväčšej náboženskej stavbe v strednej Afrike, vyzval prítomných, aby „slúžili spoločnému dobru namiesto osobných záujmov a preklenuli rozdiely medzi privilegovanými a znevýhodnenými“.
Vyzval aj na „rozširovanie priestorov slobody a na ochranu života a dôstojnosti každého človeka“. Upozornil aj na väzňov, ktorí sú v Rovníkovej Guiney často nútení žiť v alarmujúcich podmienkach.
Reuters poznamenal, že tieto pápežove slová, hoci prednesené diplomatickým tónom, predstavujú veľmi zriedkavé odsúdenie situácie v Rovníkovej Guinei kritizovanej za útoky na slobodu prejavu.
Rovníková Guinea, ktorú od roku 1979 vedie prezident Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, podľa kritikov patrí k najrepresívnejším krajinám regiónu. Prezident obvinenia z porušovania ľudských práv a korupcie odmieta.
Pápež pripomenul, že Rovníková Guinea má bohaté surovinové zdroje: ropu a zemný plyn na mori a zatiaľ nevyťažené nerasty, ako sú zlato, diamanty a urán. Toto prírodné bohatstvo by sa podľa neho malo stať prínosom pre všetkých obyvateľov prostredníctvom ich integrálneho rozvoja, obnovy a transformácie.
Podľa Vatikánu sa na omši zúčastnilo približne 100.000 ľudí. Dav vítal pápeža s nadšením, organizátori vypustili do vzduchu dym vo farbách vlajok Vatikánu a Rovníkovej Guiney.
Pápež má na stredu v programe aj návštevu väzenského zariadenia v meste Bata. Podľa organizácie Amnesty International ide o jedno z miest, kde sú väzni zadržiavaní často aj roky bez prístupu k právnikovi. Vláda tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že krajina je fungujúcou demokraciou.
Záver pápežovho stredajšieho programu bude patriť modlitbe na mieste, kde v roku 2021 v kasárňach došlo k sérii výbuchov, pri ktorých zahynulo viac ako 100 ľudí. Úrady incident pripisujú nesprávnemu skladovaniu munície, aktivisti však žiadajú nezávislé vyšetrovanie.
Ku katolíckej viere sa v Rovníkovej Guinei hlási viac ako 70 percent z približne 1,8 milióna obyvateľov. Ide o prvú návštevu pápeža v tejto krajine od roku 1982.
