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Pápež v Uruguaji ocenil energetickú premenu krajiny
Tisíce ľudí sa zhromaždili na nábreží uruguajského hlavného mesta, aby Leva privítali, zatiaľ čo on im mával z papamobilu.
Autor TASR
Montevideo 7. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v piatok v úvode svojej 12-dňovej cesty po Južnej Amerike po príchode do Uruguaja ocenil energetickú transformáciu krajiny, no zároveň vyjadril smútok nad vysokým počtom samovrážd, ku ktorým tam dochádza. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Tisíce ľudí sa zhromaždili na nábreží uruguajského hlavného mesta, aby Leva privítali, zatiaľ čo on im mával z papamobilu. Dav však bol pomerne riedky v porovnaní s nedávnymi návštevami pápeža vo Francúzsku a Španielsku, píše AFP.
Na námestí Plaza Independencia pápeža privítal prezident Yamandú Orsi a Lev adresoval prítomným ľuďom prejav. Vyjadril v ňom ľútosť nad vysokou mierou samovrážd, ktorá v Uruguaji patrí medzi najvyššie na svete, a vyzval na „sprístupnenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých“.
Pápež okrem toho ocenil „pozoruhodnú“ energetickú premenu krajiny, ktorá patrí k svetovým lídrom v oblasti čistej energie. Skutočnosť, že Uruguaj pokrýva takmer celú svoju výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, predstavuje „pozoruhodný úspech“, ktorý je výsledkom „dlhodobých rozhodnutí (prijatých) v priebehu mnohých rokov“, vyhlásil Lev.
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi zostane v Uruguaji do nedele, následne sa presunie do Argentíny a potom do Peru, kde dlhodobo pôsobil ako misionár a získal aj peruánske občianstvo. Cestu ukončí 17. novembra.
Tisíce ľudí sa zhromaždili na nábreží uruguajského hlavného mesta, aby Leva privítali, zatiaľ čo on im mával z papamobilu. Dav však bol pomerne riedky v porovnaní s nedávnymi návštevami pápeža vo Francúzsku a Španielsku, píše AFP.
Na námestí Plaza Independencia pápeža privítal prezident Yamandú Orsi a Lev adresoval prítomným ľuďom prejav. Vyjadril v ňom ľútosť nad vysokou mierou samovrážd, ktorá v Uruguaji patrí medzi najvyššie na svete, a vyzval na „sprístupnenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých“.
Pápež okrem toho ocenil „pozoruhodnú“ energetickú premenu krajiny, ktorá patrí k svetovým lídrom v oblasti čistej energie. Skutočnosť, že Uruguaj pokrýva takmer celú svoju výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, predstavuje „pozoruhodný úspech“, ktorý je výsledkom „dlhodobých rozhodnutí (prijatých) v priebehu mnohých rokov“, vyhlásil Lev.
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi zostane v Uruguaji do nedele, následne sa presunie do Argentíny a potom do Peru, kde dlhodobo pôsobil ako misionár a získal aj peruánske občianstvo. Cestu ukončí 17. novembra.