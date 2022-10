Pápež varoval kňazov pred pokušením pornografie na internete

Vatikán 26. októbra (TASR) - Pápež František varoval rímskych seminaristov pred nebezpečenstvom internetovej pornografie a v prepise, ktorý v stredu zverejnil Vatikán, označil ľahkú pornografiu za pokušenie, ktoré "oslabuje kňazské srdce". TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Počas pondelkového stretnutia vo Vatikáne 86-ročný pápež podrobne odpovedal na širokú škálu otázok kňazov a seminaristov študujúcich v Ríme - od zosúladenia vedy a viery až po snahu žiť cnostne uprostred vlastných osobných nedostatkov.



Na otázku, ako najlepšie využívať digitálne a sociálne médiá na "zdieľanie radosti z toho, že sme kresťania", pápež varoval pred nutkavým sledovaním správ, počúvaním hudby, ktorá odpútava pozornosť od práce, a potom sa dotkol i vážnejšieho rizika.



"V tejto súvislosti je tu ďalšia vec, ktorú dobre poznáte - digitálna pornografia. Je to neresť mnohých ľudí - laikov, laičiek, dokonca aj kňazov a mníšok. Nehovorím pritom o kriminálnej pornografii, ako je zneužívanie detí - to už je degenerácia -, ale o 'normálnejšej' pornografii," povedal František.



"Drahí bratia, dávajte si na to pozor. Čisté srdce - srdce, ktoré každý deň prijíma Ježiša - nemôže prijať tieto pornografické materiály. Odtiaľ vstupuje diabol a oslabuje kňazské srdce," povedal o tejto háklivej téme.



Pápež-jezuita odsúdil pornografiu naposledy v júni, keď ju označil za "trvalý útok na dôstojnosť mužov a žien", pričom povedal, že by mala byť vyhlásená za "hrozbu pre verejné zdravie".