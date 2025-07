Pápež varoval pred podkopávaním dôstojnosti v ére umelej inteligencie

Vatikán 29. júla (TASR) - Pápež Lev XVI. apeloval v utorok na ochranu ľudskej dôstojnosti v online priestore, ktorý podľa neho čelí výzve v podobe umelej inteligencie. Uviedol to počas svojej prvej omše určenej influencerom z radov katolíkov, ktorí sa zišli vo Vatikáne, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Tisíce veriacich sa tento týždeň schádzajú v Ríme pri príležitosti Jubilea mladých – podujatia, ktoré sa koná raz 25 rokov. Pápež sa im prihovára v čase, keď klesá návštevnosť kostolov a katolícka cirkev sa snaží posilňovať svoju prítomnosť na internete.



„Nič, čo pochádza od človeka a ľudskej kreativity by sa nemalo používať na podkopávanie dôstojnosti iných,“ povedal Lev XVI. v Bazilike sv. Petra mladým katolíckym influencerom. Apeloval na to, aby svet v „novej ére“ umelej inteligencie ochraňoval ľudskú „schopnosť počúvať a hovoriť“.



Omša bola súčasťou dvojdňového podujatia tzv. digitálnych misionárov a katolíckych influencerov z celého sveta, ktorí sa schádzajú vo Vatikáne a chcú spoločne posilniť prítomnosť cirkvi na internete. Ide o prvé podujatie svojho druhu v dejinách Vatikánu.



Pápež v rámci utorňajšej omše influencerov vyzval, aby aj ostatných motivovali k tvorbe takého online obsahu, ktorý bude viesť k hľadaniu ľudí, ktorí trpia a potrebujú Pána.



Pápež Lev XVI. už od začiatku svojho pontifikátu v máji opakovane upozorňuje na riziká, ktoré predstavuje umelá inteligencia pre mladých ľudí.