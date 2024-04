Pápež varoval pred prehĺbením konfliktu na Blízkom východe

Vatikán 14. apríla (TASR) - Pápež František po nedeľnej modlitbe Anjel Pána vyjadril znepokojenie a bolesť v spojitosti s útokom Iránu na Izrael. Obe strany žiadal, aby sa vyhli konaniu vedúcemu k prehĺbeniu konfliktu na Blízkom východe, informuje TASR podľa agentúr AP, APA a AFP.



"Modlím sa a so znepokojením, no takisto aj s bolesťou, sledujem správy, ktoré v týchto hodinách prichádzajú, o zhoršujúcej sa situácii v Izraeli z dôvodu zásahu Iránu," povedal pápež ľudom zhromaždením na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Prihovoril sa im z okna nad týmto námestím, pripomína AP.



František upozornil, že Blízky východ sa môže dostať do ešte hlbšej priepasti násilia a žiadal riešenie konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi na úrovni dvoch štátov, píše APA. "Nik nesmie zasahovať do existencie iného štátu," uviedol.



Takisto opäť žiadal prímerie v Pásme Gazy a začiatok mierových rokovaní. Svetové spoločenstvo vyzval, aby pomohlo obyvateľstvu (Pásma Gazy), ktoré čelí humanitárnej kríze a žiadal aj okamžité prepustenie rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas.