Pápež varoval pred vypuknutím konfliktu na Blízkom východe

Vatikán 9. januára (TASR) - Pápež František vo štvrtok varoval, že zvyšujúce sa napätie medzi USA a Iránom by mohlo prerásť v rozsiahlejší konflikt v oblasti Blízkeho východu. Súčasná nestabilita podľa neho ohrozuje aj úsilie o obnovu vojnou zničeného Iraku, informovala agentúra AP.



Pápež vo svojom každoročnom prejave k veľvyslancom akreditovaným vo Vatikáne poukázal na "obzvlášť znepokojujúce" zhoršenie vzťahov medzi USA a Iránom po minulotýždňovom americkom útoku, pri ktorom prišiel o život iránsky generálmajor Kásem Solejmání.



František mal v úmysle tento rok vycestovať do Iraku s cieľom povzbudiť tamojších menšinových kresťanov, ktorí roky odolávali útokom a prenasledovaniu zo strany extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Táto pápežská cesta však ešte nebola potvrdená a podľa AP nie je jasné, ako plány Vatikánu ovplyvní súčasné napätie. Františka súčasná situácia v regióne veľmi znepokojila.



"Obzvlášť znepokojujúce sú signály prichádzajúce z celej oblasti Blízkeho východu, nasledujúce po vystupňovaní napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi," povedal v stredu pápež veľvyslancom.



Zároveň vyzval všetky zúčastnené strany, aby sa vyhýbali stupňovaniu konfliktu, udržiavali dialóg a zachovávali zdržanlivosť v plnom súlade s medzinárodným právom.



Pápež tiež odsúdil mlčanie svetových lídrov v súvislosti s dlhotrvajúcou vojnou v Sýrii, humanitárnou krízou v Jemene a stupňujúcimi sa bojmi v Líbyi.



Hlava katolíckej cirkvi sa vyjadrila aj k efektívnosti súčasných snáh v boji proti klimatickej zmene. Závery nedávnej klimatickej konferencie OSN o klíme podľa pápeža "vyvolávajú vážne obavy ohľadne odhodlania medzinárodného spoločenstva múdro a efektívne čeliť globálnemu otepľovaniu, ktoré si vyžaduje spoločnú reakciu".