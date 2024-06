Pápež varoval pred zabúdaním na hrôzy druhej svetovej vojny

Vatikán 5. júna (TASR) - Ľudia zabúdajú na hrôzy druhej svetovej vojny, a preto stúpa riziko vypuknutia nového globálneho konfliktu. Upozornil na to v stredu pápež František pri príležitosti blížiaceho sa 80. výročia vylodenia v Normandii, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Vylodenie spojencov v nacistami okupovanom Francúzsku predstavovalo obrat v druhej svetovej vojne. František poukázal na to, že kruté ponaučenie z minulosti podnietilo odhodlanie ďalších generácií vyhnúť sa novému veľkému konfliktu.



"Musím so smútkom poznamenať, že toto dnes neplatí a ľudia majú krátku pamäť," uviedol František v písanom posolstve. Zároveň vyjadril nádej, že spomienkové udalosti pri tejto príležitosti pomôžu obnoviť túžbu po mieri.



"Ľudia chcú mier. Chcú podmienky stability, bezpečia a prosperity, za ktorých si všetci môžu s kľudom plniť svoje povinnosti a osud. Zničiť tento vznešený poriadok pre ideologické, nacionalistické alebo ekonomické ambície je obrovskou chybou pre ľudstvo a históriou, hriechom pred Bohom," uviedol pápež.



Dodal, že je znepokojujúce, že ľudia si postupne zvykajú na možnosť vypuknutia konfliktu, píše agentúra AFP.



František vo svojom posolstve nespomenul vojnu na Ukrajine ani konflikt v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Uviedol však, že niekedy je na ukončenie konfliktov potrebný kompromis.



"Chcieť mier nie je zbabelosť. Naopak vyžaduje si to tú najväčšiu odvahu, odvahu vedieť, ako sa niekedy vzdať," uviedol pápež.



František v marci vyvolal hnev Ukrajiny pre svoje vyjadrenie, že Ukrajina by mala mať odvahu vztýčiť bielu vlajku a vyjednať koniec vojny na Ukrajine. Vatikán sa vtedy bránil, že František použil len výraz, ktorý predtým použil moderátor rozhovoru. Hovorca Vatikánu Matteo Bruni zároveň poprel tvrdenia, že pápež vyzýval Ukrajinu ku kapitulácii. Pápež chcel podľa Vatikánu len poukázať na potrebu "prímeria dosiahnuté odvahou vyjednávať".