Pápež varoval pred zbrojnými pretekmi v súvislosti s vypršaním zmluvy
New START, posledná zmluva o obmedzení jadrových zbraní medzi Washingtonom a Moskvou po desaťročiach dohôd siahajúcich až do čias studenej vojny, má vypršať vo štvrtok 5. februára.
Autor TASR
Vatikán 4. februára (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu varoval pred rizikom „nových zbrojných pretekov,“ keďže platnosť poslednej jadrovej dohody medzi Spojenými štátmi a Ruskom vyprší vo štvrtok. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Naliehavo vás žiadam, aby ste sa tohto nástroja nevzdali bez snahy zabezpečiť jeho konkrétne a účinné pokračovanie,“ povedal pápež na svojej pravidelnej týždňovej generálnej audiencii.
„Súčasná situácia si vyžaduje, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili novému zbrojeniu, ktoré ďalej ohrozuje mier medzi národmi,“ povedal.
Dodal tiež, že je „dôležitejšie ako kedykoľvek predtým nahradiť logiku strachu a nedôvery spoločnými etickými princípmi, ktoré sú schopné usmerňovať rozhodnutia smerom k spoločnému dobru“.
Približne rok po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pozastavil šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2023 účasť Ruska na dohode New START. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že Moskva nemôže vpustiť inšpektorov NATO kontrolovať ruský jadrový arzenál, lebo Západ koordinuje a riadi útoky Ukrajiny na strategické ciele v Rusku. Putin ale súčasne vyhlásil, že Moskva bude naďalej dodržiavať limity, ktoré sa týkajú bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.
Vlani v septembri Kremeľ navrhol Bielemu domu, že Moskva bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti. Aj keď americký prezident Donald Trump v povedal, že predĺženie zmluvy „znie ako dobrý nápad“, odvtedy obe strany nepodnikli žiadne konkrétne kroky. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov tesne pred vypršaním platnosti dohody povedal, že aj mlčanie Washingtonu je možné chápať ako odpoveď.
Zmluva sa už nedá prolongovať, lebo umožňovala len jedno predĺženie, na ktorom sa na obdobie piatich rokov dohodol vo februári 2021 Putin s bývalým prezidentom USA Joem Bidenom.
