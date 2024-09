Pápež varoval v Indonézii pred náboženským extrémizmom

Jakarta 4. septembra (TASR) - Pápež František varoval v stredu politických lídrov v Indonézii pred náboženským extrémizmom, ktorý podľa neho kriví náboženské presvedčenie ľudí prostredníctvom klamstiev a násilia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



V prvom príhovore počas svojej 12-dňovej cesty po juhovýchodnej Ázii František uviedol, že sa katolícka cirkev posnaží posilniť medzináboženský dialóg v nádeji, že to pomôže potlačiť extrémizmus.



"Týmto spôsobom je možné eliminovať predsudky a môžeme posilniť atmosféru vzájomného rešpektu a dôvery," uviedol pápež v príhovore pred asi 300 politickými a náboženskými lídrami v prezidentskom paláci v Jakarte. "Je to nevyhnutné pre riešenie spoločných výziev vrátane boja s extrémizmom a neznášanlivosťou, ktoré sa snažia prekrúcaním náboženstva presadiť svoje názory pomocou klamstva a násilia," dodal.



V juhovýchodnej Ázii tvoria kresťania len menšinu náboženskej komunity, pričom Indonézia je najľudnatejšou moslimskou krajinou na svete. Žije v nej asi 280 miliónov ľudí, z ktorých približne 87 percent vyznáva islam. Slobodu vierovyznania v krajine garantuje ústava.



V Indonézii pritom prišlo v posledných rokoch k viacerým útokom extrémistov vrátane samovražedných útokov v rokoch 2021 a 2022 miestnou teroristickou skupinou inšpirovanou Islamským štátom.



František vo svojom prejave nespomenul nijaký špecifický incident, no poukázal na manipuláciu náboženstva. "Sú prípady, keď sa s vierou v Boha... bohužiaľ manipuluje s cieľom podnecovať rozdielnosť a posilniť nenávisť namiesto presadzovania mieru, spojenia, dialógu, rešpektu, spolupráce a bratstva," uviedol pápež.



Indonézsky prezident Joko Widodo vo svojom vlastnom príhovore poďakoval pápežovi za jeho výzvy na prímerie v Pásme Gazy. František a Widodo absolvovali aj spoločné stretnutie. Indonézsky minister zahraničných vecí Retno Marsudi novinárom priblížil, že počas neho nehovorili špecificky o vojne v Pásme Gazy, ale všeobecnejšie o prebiehajúcich konfliktoch a dôležitosti mieru.



František sa počas svojej 12-dňovej cesty zastaví aj v Papuy Novej Guiney, Východnom Timore a Singapure a späť do Ríma sa vráti 13. septembra.