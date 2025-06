Pápež varuje pred dôsledkami AI na intelektuálny rozvoj mládeže

Vatikán 20. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. v piatok varoval pred potenciálnymi dôsledkami, ktoré môže mať umelá inteligencia (AI) na intelektuálny rozvoj mladých ľudí. Podľa slov lídra katolíckej cirkvi by to mohlo poškodiť ich vnímanie reality, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Hlava katolíckej cirkvi už od svojho májového zvolenia do úradu opakovane varovala pred rizikami, ktoré sa spájajú s umelou inteligenciou. V piatok sa však po prvý raz vyjadrila výlučne k tejto téme.



„Všetci... sa obávame o deti a mládež a o možné dôsledky používania AI na ich intelektuálny a neurologický rozvoj,“ varoval americký pápež v písomnej správe určenej účastníkom na konferencii v Ríme venovanej umelej inteligencii.



"Ešte žiadna generácia nemala taký rýchly prístup k takému množstvu informácií, aké je teraz k dispozícii vďaka umelej inteligencii. Ale opäť, prístup k údajom - nech už sú akokoľvek rozsiahle - sa nesmie zamieňať s inteligenciou,“ povedal Lev XIV.



Pápež privítal využívanie AI na zlepšenie výskumu v oblasti zdravotnej starostlivosti a vedeckých objavov. Zároveň však uviedol, že „vyvoláva aj znepokojujúce otázky o jej možných následkoch“ na „osobitnú schopnosť ľudstva chápať a spracovávať realitu“.



Lev sa v uplynulých týždňoch stal sám terčom falošných videí a zvukových správ zverejnených na sociálnych sieťach, pripomína AFP.



Prieskum britského Inštitútu Reuters pre štúdium žurnalistiky tento týždeň zistil, že značný počet mladých ľudí používa systémy AI známe ako „chatboty“ na získavanie aktuálnych informácií.



Vatikán v roku 2020 inicioval projekt Rímska výzva, ktorý v rámci etiky AI vyzýva na transparentnosť a rešpektovanie súkromia. Podpísali ho spoločnosti ako Microsoft, IBM, no aj OSN, Taliansko a viacero univerzít.