Pápež varuje pred ideologickými cirkevným reformami v Nemecku

Vatikán 25. januára (TASR) - Pápež František upozornil na riziko, že proces reforiem v nemeckej katolíckej cirkvi by sa mohol stať "až škodlivo ideologickým". Uviedol to v stredu v interview pre agentúru AP v súvislosti s požiadavkami na uzatváranie manželstva pre kňazov a ďalšie prípadné liberalizačné reformy, informuje TASR.



Katolícki biskupi a predstavitelia významných svetských organizácii v Nemecku zvažujú viaceré revolučné reformy, ako napríklad svätenie žien za diakonky, zrušenie kňazského celibátu či cirkevné požehnania pre páry rovnakého pohlavia.



Pápež vyhlásil, že hoci dialóg v Cirkvi je prospešný, "dianie v Nemecku mu nijako nenapomáha".



"Existuje nebezpečenstvo, že by sa takýmto spôsobom do cirkvi dostalo niečo ideologické. A keď sa spoja cirkev a ideológia, tak tam už nie je miesto pre Ducha Svätého," povedal pápež.



Nemeckí cirkevní predstavitelia však nástoja na tom, že plánované reformy nespustia v cirkvi žiadny rozkol. AP pripomína, že reformačný proces s názvom Synodálna cesta nemeckí biskupi predstavili v roku 2019 ako odpoveď na škandály týkajúce sa sexuálneho zneužívania v cirkvi.



František tiež vyzval katolícku cirkev na celom svete na synodu, na ktorej by biskupi a laici diskutovali o budúcom smerovaní cirkvi a spôsoboch, akými by mohla oživiť svoje poslanie.



"Musíme byť trpezliví, zapájať sa do dialógu a sprevádzať ľudí na skutočnej synodálnej ceste... Cieľom je pomôcť i tomuto elitárskemu nemeckému procesu, aby neskončil zle, ale aby bol určitým spôsobom tiež včlenený do cirkvi," vyjadril nádej František. Dodal tiež, že dôležité je vždy zachovať jednotu.



Agentúra AP pripomína, že pred niekoľkými mesiacmi Synodálna cesta v Nemecku neschválila liberálnejšie učenie o sexualite, pretože nezískalo podporu dvoch tretín nemeckých biskupov. To naznačuje, že nemecká cirkev nie je jednotná v otázke zavádzania reforiem a potenciálnych dôsledkov, ktoré by takéto reformy mohli mať.