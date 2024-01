Pápež varuje pred ideologickými rozkolmi v cirkvi

Vatikán 6. januára (TASR) - Pápež František v sobotu na slávnosť Zjavenia Pána celebroval omšu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne a s pútnikmi zhromaždenými na Námestí sv. Petra sa na poludnie modlil mariánsku modlitbu Anjel Pána.



Ako informovala agentúra AP, pápež vo svojej kázni varoval veriacich pred rozdeľovaním sa do skupín "založených na vlastných predstavách" i pred "vyhrievaním sa v nejakej elegantnej náboženskej teórii" namiesto toho, aby nachádzali "Boha v tvárach chudobných".



"Boha, ktorý nás prichádza navštíviť, nenachádzame vyhrievaním sa v nejakej elegantnej náboženskej teórii, ale tým, že sa vydávame na cestu a hľadáme znamenia jeho prítomnosti v každodennom živote," najmä v tvárach chudobných, zdôraznil pápež.



Pápežova výzva vzdať sa "cirkevných ideológií" prišla v čase, keď sa konzervatívnejšie frakcie v rámci katolíckej cirkvi opäť stavajú proti rozhodnutiam pápeža a Vatikánu.



Takýmto rozhodnutím je aj Františkovo povolenie kňazom, ktorí smú požehnávať páry v neregulárnych situáciách, vrátane vzťahov osôb rovnakého pohlavia, pokiaľ bolo požehnanie pastoračné, nie liturgické alebo súčasť nejakého náboženského obradu.



Niektorí biskupi, ktorí často považujú Františka za nebezpečného progresívca, takéto požehnania okamžite odmietli.



Toto ich konanie podnietilo Vatikán, aby začiatkom tohto týždňa vydal vyhlásenie, v ktorom zdôraznil, že požehnávanie párov v neregulárnych situáciách, a teda aj párov rovnakého pohlavia či rozvedených a civilne znovu zosobášených párov nepredstavujú herézu a neexistujú žiadne doktrinálne dôvody na odmietnutie tejto praxe.



"Sú to požehnania trvajúce niekoľko sekúnd, bez použitia knihy požehnaní. Keď k takémuto požehnaniu pristúpia dvaja ľudia spoločne, kňaz jednoducho prosí Boha o pokoj, zdravie a iné dobrá pre dvoch ľudí, ktorí o to prosia," píše sa v stanovisku, ktoré podpísali prefekt dikastéria kardinál Víctor Manuel Fernández a sekretár Armando Matteo.



František vo svojej homílii na Zjavenie Pána nespomenul odmietavý postoj časti kléru k tomuto svojmu rozhodnutiu. Od vopred napísaného textu homílie sa však odklonil, aby zdôraznil "potrebu opustiť cirkevné ideológie". František povedal, že cirkev musí zabezpečiť, aby viera nebola zredukovaná na súbor formálnych úkonov a vonkajšie prejavy zbožnosti.



V kázni v Bazilike sv. Petra, kde sa zišlo viac ako 6000 veriacich, pápež povedal, že traja mudrci, ktorí sa vydali na cestu, aby sa poklonili novonarodenému Ježišovi, sú obrazom národov na ceste za hľadaním Boha. Dodal, že trojica mudrcov sa vydala na cestu "s očami hľadiacimi k oblohe... k betlehemskej hviezde".



František upozornil, že ak človek miesto toho, aby - ako mudrci z východu - hľadal "svetlo a lásku", žije uzavretý v úzkom okruhu pozemských vecí, ak kráča životom so sklonenou hlavou, ak je rukojemníkom svojich neúspechov a sebaľútosti, ak baží po svetských statkoch, ktoré "dnes sú, a zajtra ich už niet", jeho život je vyhasnutý.



Pápež vyzval veriacich, aby rozjímali pred betlehemom, lebo kontemplácia nad Dieťaťom Ježišom im pomôže stať sa lepšími a naučí nazerať na problémy sveta novým a tvorivým pohľadom. Apeloval tiež modliť sa za všetky deti, "najmä však tie, ktoré sú skúšané vojnami a nespravodlivosťou".