Pápež: Vatikán je ochotný pomôcť pri návrate ukrajinských detí z Ruska

Vatikán 30. apríla (TASR) - Pápež František v nedeľu informoval, že Vatikán je ochotný pomôcť pri návrate ukrajinských detí, ktoré boli počas vojny na Ukrajine odvlečené do Ruska.



Podľa agentúry AP pápež spomenul, že Svätá stolica už pomohla sprostredkovať výmenu niektorých zajatcov a urobí "všetko, čo je v ľudských silách", aby sa ukrajinské rodiny opäť spojili.



"Všetky ľudské gestá pomáhajú. Gestá krutosti nepomáhajú," zdôraznil František počas tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila na palube vatikánskeho lietadla počas pápežovho návratu z návštevy Maďarska.



František tiež prezradil, že sa pracuje na mierovej "misii". Na otázku, či počas víkendových rozhovorov v Budapešti s maďarským premiérom Viktorom Orbánom alebo so zástupcom ruskej pravoslávnej cirkvi v Maďarsku hovoril o mierových iniciatívach, však neuviedol žiadne podrobnosti.



"Som pripravený urobiť čokoľvek," odpovedal pápež, pričom uviedol: "Prebieha misia, ktorá nie je verejná; keď bude verejná, budem o nej hovoriť."



Pápež sa v nedeľu večer vrátil do Ríma zo svojej trojdňovej návštevy Maďarska, ktorá bola jeho 41. apoštolskou cestou v zahraničí, informoval web Vatican News.



Počas trojdňovej návštevy, ktorú strávil v hlavnom meste Budapešti, sa pápež František prihovoril politickým predstaviteľom, zástupcom cirkví v Maďarsku i dejateľom zo sveta vedy a kultúry a občianskej spoločnosti.



Ako vždy si pápež našiel čas aj na stretnutie s chorými a sociálne vylúčenými. V sobotu tak strávil čas v ústave pre nevidiace a postihnuté deti a vypočul si svedectvá chudobných ľudí a utečencov, ktorým pomáhajú katolícke humanitárne organizácie a gréckokatolícka cirkev.



Krátko po štarte svojho lietadla z budapeštianskeho letiska Ferenca Liszta pápež zaslal maďarskej prezidentke Katlin Novákovej obvyklý rozlúčkový telegram, v ktorom vyjadril vďačnosť maďarským orgánom a občanom za ich "vrelé prijatie a veľkorysú pohostinnosť".



Na spiatočnej ceste bol z paluby lietadla zaslaný aj telegram Zoranovi Milanovičovi a Sergiovi Mattarellovi, prezidentom Chorvátska a Talianska - krajín, ponad ktoré vatikánske lietadlo prelietavalo v rámci letovej trasy, dodali Vatican News.



Po pristátí lietadla na rímskom letisku Fiumicino sa pápež presunul do Domu svätej Marty vo Vatikáne.