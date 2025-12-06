< sekcia Zahraničie
Pápež: Vatikán sa nebude prizerať porušovaniu ľudských práv vo svete
Pápež zdôraznil, že mier nie je iba absencia konfliktu, ale aktívny a náročný dar… budovaný v srdci a zo srdca.
Autor TASR
Vatikán 6. decembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v sobotu v príhovore k novým veľvyslancom pri Svätej stolici vyhlásil, že Vatikán sa nebude „ticho prizerať“ porušovaniu ľudských práv vo svete. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Diplomacia Svätej stolice je podľa pápeža „dôsledne zameraná na službu dobru ľudstva, najmä apelovaním na svedomie a pozorným načúvaním hlasov tých, ktorí sú chudobní, v zraniteľných situáciách alebo sú vytlačení na okraj spoločnosti“.
Pápež zdôraznil, že mier „nie je iba absencia konfliktu, ale aktívny a náročný dar… budovaný v srdci a zo srdca.“ Vyžaduje si záväzok vzdať sa „pýchy a pomstychtivosti“ a odolať „pokušeniu používať slová ako zbrane.“ Podľa jeho slov sa táto vízia stáva naliehavejšou v čase, „keď geopolitické napätie a fragmentácia pokračujú a narúšajú väzby ľudskej rodiny.“
Pápež poukázal aj na dôsledky globálnej nestability a poznamenal, že „najviac týmito otrasmi trpia chudobní a marginalizovaní.“
Odkazujúc na slová svojho predchodcu, pápeža Františka, Lev pripomenul diplomatom, že „meradlom veľkosti spoločnosti je spôsob, akým zaobchádza s tými, ktorí sú najslabší.“
Pápež preto vyzval nových veľvyslancov, aby sa pridali k Svätej stolici a podporovali multilaterálnu spoluprácu „v čase, keď je to tak veľmi potrebné.“ Vyjadril nádej, že takto spoločne pomôžu medzinárodnému spoločenstvu „položiť základy spravodlivejšieho, bratskejšieho a pokojnejšieho sveta.“
Lev – ktorý strávil takmer 20 rokov ako misionár v Peru – v novembri kritizoval zaobchádzanie s migrantmi vo svojich rodných Spojených štátoch za prezidenta Donalda Trumpa a označil ho za „mimoriadne neúctivé“.
