Pápež veriacich vyzval prežívať pôstne obdobie ako čas uzdravenia

Vatikán 30. marca (TASR) - Pápež František, ktorý sa zotavuje po obojstrannom zápale pľúc, v nedeľu opäť nebol osobne prítomný na tradičnej modlitbe Anjel Pána. Veriacim však adresoval svoje posolstvo, v ktorom ich vyzval, aby prebiehajúce pôstne obdobie vnímali a prežívali ako „čas uzdravenia“. TASR o tom informuje s odvolaním sa na spravodajský web Vatican News.



„Krehkosť a choroba sú skúsenosti, ktoré máme všetci spoločné,“ píše sa v pápežovom vyhlásení. František v ňom ďakuje "všetkým tým, ktorí sú na obraz Spasiteľa nástrojmi uzdravenia pre blížneho svojím slovom a poznaním, láskavosťou a modlitbou“.



Vyzval veriacich modliť sa spolu s ním za ľudí v krajinách zmietaných vo vojne. Spomenul Ukrajinu, palestínske územia a Izrael, Libanon a Konžskú demokratickú republiku. Zmienil sa aj o Mjanmarsku, ktoré sa spamätáva z ničivých zemetrasení.



Uviedol tiež, že "so znepokojením" sleduje situáciu v Južnom Sudáne, kde sa v posledných týždňoch zintenzívnilo napätie medzi súperiacimi frakciami, ktoré v rokoch 2013-18 bojovali v občianskej vojne.



„Vďaka Bohu, je tu aj pozitívny vývoj,“ poznamenal František s odvolaním sa na nedávnu dohodu o hraniciach medzi Kirgizskom a Tadžikistanom, ktorá je považovaná za kľúčovú pre stabilitu Strednej Ázie a ktorú označil za vynikajúci diplomatický úspech.



Pápež sa minulú nedeľu vrátil do svojej rezidencie v Dome sv. Marty vo Vatikáne po 38 dní trvajúcej hospitalizácii. Jeho lekár Sergio Alfieri v sobotu po návšteve rekonvalescenta v jeho byte konštatoval, že zdravotný stav pápeža Františka sa od jeho návratu z nemocnice do Vatikánu „skutočne prekvapujúco zlepšil“.



Podľa Alfieriho sa pápež síce už dostal zo zápalu pľúc, ale pokračuje v liečbe plesňovej infekcie, ktorá bude trvať zrejme niekoľko mesiacov. Popri tom pápež dostáva aj fyzickú, respiračnú a logopedickú terapiu.