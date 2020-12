Pápež: Vianoce môžu byť pre opatrenia autentickejšie

Rím 16. decembra (TASR) - Vianoce s protipandemickými opatreniami môžu byť menej komerčným a viac duchovným sviatkom, uviedol v stredu pápež František.



„Tento rok nás čakajú obmedzenia a nepríjemnosti," vyhlásil pápež v príhovore počas svojej každotýždňovej audiencie, pričom sa odvolával na biblické útrapy, ktorým čelili svätý Jozef a Panna Mária počas narodenia Ježiša.



„Sprevádzala ich však viera, nádej a láska. Mali by sme tak urobiť aj my. Nech nám tieto ťažkosti pomôžu očistiť to, ako prežívame a oslavujeme Vianoce," povedal pápež. „Odložme nabok konzumizmus, urobme ich duchovnejšími, autentickejšími, skutočnejšími," doplnil.



Pandémia koronavírusu spôsobila zmeny aj v pápežovom harmonograme. Tento rok sa tradičná vianočná omša v Bazilike Svätého Petra bude sláviť o 19:30, o dve hodiny skôr než zvyčajne, aby skončila predtým, než začne v Taliansku od 22:00 platiť nočný zákaz vychádzania. Očakáva sa, že omša prebehne bez účasti verejnosti, konštatovala agentúra DPA.