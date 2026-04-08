Pápež víta prímerie vo vojne s Iránom, nabáda modliť sa za mier
Autor TASR
Vatikán 8. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu privítal prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré nasledovalo po tom, čo prezident USA Donald Trump predĺžil svoje ultimátum pre Teherán o ďalšie dva týždne s požiadavkou na úplné otvorenie Hormuzského prielivu – inak hrozil „zánikom celej civilizácie“.
Ako informovala agentúra ANSA, pápež počas stredajšej audiencie vo Vatikáne uviedol, že „po posledných hodinách veľkého napätia na Blízkom východe a vo svete“ prijal správu o prímerí „s potešením a ako znak nádeje“.
Pripomenul, že vojna sa môže skončiť len návratom k rokovaniam, a vyzval veriacich, aby toto úsilie sprevádzali modlitbami „s nádejou, že ochota vstúpiť do dialógu sa stane nástrojom na riešenie ďalších konfliktov vo svete“. Pápež zároveň opäť pozval na účasť na modlitbovej vigílii za mier, ktorá bude v Bazilike sv. Petra v sobotu 11. apríla.
Trumpovu hrozbu ukončiť iránsku civilizáciu označil Lev v utorok za „neprijateľnú“. Zdôraznil tiež, že útoky na civilnú infraštruktúru porušujú medzinárodné právo. Apeloval na Američanov a obyvateľov dotknutých krajín, aby kontaktovali svojich politických zástupcov a žiadali odmietnutie vojny a úsilie o mier.
„Máme celosvetovú ekonomickú a energetickú krízu a veľkú nestabilitu na Blízkom východe, ktorá len podnecuje nenávisť po celom svete,“ dodal pápež v utorok v rozhovore s novinármi pred svojou rezidenciou v Castel Gandolfe južne od Ríma a apeloval na návrat k rokovaciemu stolu a hľadanie riešení pokojnou cestou.
„Pamätajme najmä na nevinných – deti, seniorov, chorých, toľkých ľudí, ktorí sa stali alebo stanú obeťami pokračujúcej vojny – a pripomeňme, že útoky na civilnú infraštruktúru sú proti medzinárodnému právu a zároveň známkou nenávisti, rozdelenia a deštrukcie,“ vyhlásil.
„Všetci sa chceme usilovať o mier. Ľudia chcú mier,“ dodal s výzvou, aby k tomu prispeli všetci.
