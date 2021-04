Pápež vo Vatikáne odslúžil omšu svätenia olejov

Vatikán 1. apríla (TASR) - Pápež František na Zelený štvrtok celebroval dopoludnia v Bazilike sv. Petra v Ríme omšu svätenia olejov – Missu Chrismatis - a požehnal počas nej tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých, ktoré sa budú v nasledujúcom cirkevnom roku používať pri rôznych sviatostiach. Informovala o tom agentúra AP.



Vo svojej homílii sa pápež vrátil k spomienke na spoveď istej rehoľníčky, ktorej v rámci pokánia uložil modliť sa zaňho. "Na chvíľu sa odmlčala, zdalo sa, že sa modlí, a potom mi povedala: Pán ti určite dá túto milosť, ale nedaj sa pomýliť, lebo ti ju dá svojím božským spôsobom". František uviedol, že mu "urobilo dobre", keď počul, že Boh "nám vždy dáva to, o čo prosíme, ale robí to svojím božským spôsobom".



Tak ako obvykle aj túto omšu pápež zakončil prosbou, aby sa veriaci zaňho neprestávali modliť. "Potrebujem to," dodal.



Podvečer o 18.00 h sa v Bazilike sv. Petra uskutoční omša na pamiatku Pánovej večere, ktorú bude celebrovať kardinál Giovanni Battista Re, dekan kardinálskeho kolégia. Touto omšou cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia.



Agentúra AP na margo mena hlavného celebranta uviedla, že Vatikán nevysvetlil, prečo túto omšu neodslúži pápež.



František, ktorý má 84 rokov a často trpí záchvatmi ischiasu, sa podľa AP zrejme rozhodol delegovať túto omšu inému kňazovi pre svoj nabitý program na nasledujúce dni, ktorý vyvrcholí vigíliou na Bielu sobotu a slávnostnou bohoslužbou vo Veľkonočnú nedeľu, keď kresťania slávia zmŕtvychvstanie ukrižovaného Ježiša.



Po iné roky pápež na Zelený štvrtok zvykol vo väzniciach či utečeneckých centrách vykonať aj obrad umývania nôh, ktorý má symbolizovať Ježišovu vôľu slúžiť iným. Už druhý rok po sebe bol tento obrad zrušený z dôvodu obmedzení spôsobených epidémiou koronavírusu SARS-CoV-2.



Všetky podujatia Veľkého týždňa sa vo Vatikáne z dôvodu pandémie konajú za účasti obmedzeného počtu veriacich, ktorí musia rešpektovať všetky protipandemické opatrenia.