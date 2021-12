Pápež vo vianočnom interview ocenil veľkoleposť práce zdravotníkov

Vatikán 24. decembra (TASR) - Pápež František poďakoval vo vianočnom rozhovore pre talianske denníky La Stampa a La Repubblica všetkým zdravotníckym pracovníkom za ich prácu, všimla si v piatok agentúra DPA.



"My si často ani neuvedomujeme, aká šľachetná a veľkolepá je každodenná práca týchto lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov, a pritom by sme všetci mali byť povďační každému jednému z nich," uviedol v interview 85-ročný najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi.



Vo vianočnom čase myslí pápež aj na choré deti, ktoré musia prežiť tieto sviatky v nemocnici, nechal sa ďalej počuť najvyšší pontifex.



Začiatkom júla strávil František desať dní v Univerzitnej nemocnici Agostina Gemelliho v Ríme, kde sa musel podrobiť operácii tráviaceho traktu. A vtedy mu zachránila život jedna zdravotná sestra, vyznal sa pápež niekoľko týždňov po operácii na vlnách španielskej rozhlasovej stanice COPE.



Chirurgický zákrok pre pápeža znamenal, že zatiaľ dočasne ešte nemôže opúšťať Vatikán, avšak, ako hovorí, dúfa, že sa to čoskoro zmení a v roku 2022 už bude zase môcť bezpečne zo Svätej stolice vycestovávať.