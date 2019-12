Pápež vo vianočnom posolstve vyzval na mier aj ochranu migrantov

Vatikán 25. decembra (TASR) - Pápež František vyzval v stredu vo svojom tradičnom vianočnom posolstve na mier vo svete. V príhovore na vatikánskom Námestí sv. Petra vyjadril nádej na skoré ukončenie vojny v Sýrii a apeloval na vyriešenie ďalších konfliktov a kríz na Blízkom východe, v Afrike, na Ukrajine i americkom kontinente. Žiadal tiež lepšiu ochranu utečencov, informovali agentúry DPA a AFP.



Pápež vystúpil s príhovorom z balkóna vatikánskej Baziliky sv. Petra, po ktorom veriacim udelil apoštolské požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu).



Vo svojom prejave poukázal na tmu, ktorá panuje v ľudských srdciach i medziľudských vzťahoch, zdôraznil však, že Kristovo svetlo je jasnejšie. "Sú tmy v ekonomických, geopolitických a ekologických konfliktoch, no väčšie je svetlo Krista," citoval ho spravodajský portál Vatican News.



"Nech je Kristus svetlom pre toľko detí, ktoré trpia vojnou a konfliktami na Blízkom východe a v rôznych krajinách sveta. Nech je útechou pre milovaný sýrsky ľud, ktorý stále nevidí koniec nepriateľstvám, ktoré drancovali krajinu v tomto desaťročí," povedal František. "Nech otrasie svedomiami ľudí dobrej vôle. Nech inšpiruje dnes vládnych predstaviteľov a medzinárodné spoločenstvo nájsť riešenia, ktoré zaistia bezpečnosť a pokojné spolužitie národov tohto regiónu a ukončia ich nevýslovné utrpenia."



"Vykupiteľ sveta nech je svetlom pre drahú Ukrajinu, ktorá túži po konkrétnych riešeniach pre trvalý pokoj," uviedol pápež. Odsúdil tiež útoky na kresťanov zo strany extrémistických skupín v západnej Afrike.



František sa pri príležitosti Prvého sviatku vianočného modlil za tých, ktorí "trpia v dôsledku násilia, prírodných katastrof alebo epidémií", ako aj ľudí, ktorí musia v dôsledku nespravodlivostí emigrovať v nádeji na bezpečný život.



"Je to nespravodlivosť, čo ich núti prechádzať púšte a moria, premenené na cintoríny," vyhlásil. "Je to nespravodlivosť, čo ich núti podstúpiť nevýslovné formy zneužívania, otroctvo každého druhu a mučenie v neľudských záchytných táboroch. Je to nespravodlivosť, čo ich nevpúšťa do miest, kde by mohli mať nádej na dôstojný život, a namiesto toho sa ocitajú pred múrmi ľahostajnosti."



Ježiš by mal byť "svetlom pre celé zranené ľudstvo" a "zmäkčiť naše srdce, často zatvrdnuté a egoistické" a urobiť nás "nástrojmi svojej lásky", doplnil František so želaním, aby Kristus "v tento sviatočný deň daroval všetkým svoju nehu a rozjasnil tmy tohto sveta".