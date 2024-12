Pápež vo vianočnom posolstve vyzval na zmier a pokoj zbraní vo svete

Vatikán 25. decembra (TASR) - Pápež František sa v stredu napoludnie prihovoril s vianočným posolstvom z loggie na priečelí Baziliky sv. Petra. V rámci svojho tradičného požehnania Urbi et Orbi (Mestu a svetu) vyzval "všetkých ľudí všetkých národov", aby sa v tomto Svätom roku snažili o "umlčanie zbraní" a prekonanie rozdielov. Apeloval pritom na mier na Blízkom východe, na Ukrajine i v Sudáne a upozornil na "mimoriadne vážnu" humanitárnu situáciu v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nech na vojnou zmietanej Ukrajine utíchne zvuk zbraní," vyhlásil pápež vo svojom posolstve adresovanom viac než miliarde katolíkov na svete a tisícom ľudí, ktorí sa zhromaždili na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Takisto vyzval na odvahu "otvoriť dvere" rokovaniam s cieľom dosiahnuť "spravodlivý a trvalý mier".



František podľa svojich slov myslí na kresťanské komunity "v Izraeli a Palestíne, a predovšetkým v Pásme Gazy". "Nech ustane paľba, nech sú oslobodení rukojemníci a nech sa poskytne pomoc obyvateľstvu vyčerpanému hladom a vojnou," zdôraznil. O mier by sa mal podľa neho usilovať celý región.



"V tomto najcitlivejšom čase" sa prihovoril aj kresťanom v Libanone i Sýrii, kde nedávno islamistickí povstalci zvrhli režim dlhoročného prezidenta Bašára Asada. Pripomenul aj situáciu v Líbyi, pričom tamojších obyvateľov vyzval, aby hľadali riešenia, ktoré umožnia národný zmier.



"Nech narodenie Spasiteľa prinesie čas nádeje rodinám tisícov detí, ktoré zomierajú na epidémiu osýpok v Konžskej demokratickej republike, obyvateľom Burkiny Faso, Mali, Nigeru a Mozambiku," povedal s odkazom na humanitárnu situáciu v týchto krajinách, ktorú podľa neho spôsobujú najmä ozbrojené konflikty a terorizmus a ďalej prehlbuje zmena klímy.



Poukázal tiež na utrpenie obyvateľov Mjanmarska, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku pokračujúcich bojov. Takisto žiadal o pokoj zbraní v Sudáne už takmer dva roky sužovanom brutálnou občianskou vojnou, počas ktorej miliónom ľudí hrozí hladomor. "Nech Syn Najvyššieho podporuje úsilie medzinárodného spoločenstva o uľahčenie prístupu k humanitárnej pomoci pre civilné obyvateľstvo Sudánu a o začatie nových rokovaní o prímerí," povedal.



Napokon vyjadril želanie, aby na Cypre došlo k spoločenskému riešeniu, ktoré by tento 50 rokov rozdelený stredomorský ostrov znovu zjednotilo "pri plnom rešpektovaní práv a dôstojnosti všetkých cyperských komunít".