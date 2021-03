Pápež vo videoodkaze povedal, že Irak navštívi ako pútnik mieru

Príslušník irackých ozbrojených síl hliadkuje pri plagáte vítajúcom pápeža Františka pred kostolom Sv. Jozefa počas príprav na pápežovu návštevu v Bagdade 3. marca 2021. Foto: TASR/AP

Vatikán 4. marca (TASR) - Pápež František si vo štvrtok, deň pred svojou historickou návštevou Iraku, uctil ľudí, ktorí tam trpia dlhoročným násilím, a dodal, že do krajiny prichádza ako "".Vo videoodkaze 84-ročný pápež ponúkol ruku "", ale takisto zdôraznil ťažké obete na životoch, ktoré priniesli kresťanské komunity v Iraku - podľa jeho slov bolo až ""." uviedol František, ktorého citovala tlačová agentúra AFP." povedal.František podnikne svoju prvú zahraničnú cestu odvtedy, čo pandémia koronavírusu pred rokom postihla Európu, a do Iraku pricestuje v piatok. Až do nedele ho čaká nabitý program.Uvítacie pútače s jeho podobou a titulom v arabčine "" už lemujú ulice na trase od centra Bagdadu až po šiitské posvätné mesto Nadžaf, asi 160 kilometrov južne od metropoly.Dláždia sa aj cesty a otvárajú kostoly, a to od mesta Ur, rodiska proroka Abraháma v juhoirackej púšti, až po spustošené kresťanské mestá na severe.K najvýnimočnejším momentom pápežovej cesty bude patriť stretnutie medzi štyri očami s veľkým ajatolláhom Alím Sistáním, najváženejším irackým šiitským duchovným, ktorý žije v prísnom ústraní. Najväčšou autoritou je aj pre mnohých šiitských moslimov vo svete.Pápež František uskutoční cestu od 5. do 8. marca na pozvanie Irackej republiky a miestnej katolíckej cirkvi. Zahraničnú cestu absolvuje po viac ako 15 mesiacoch. Naposledy navštívil v novembri 2019 Thajsko a Japonsko.Návštevou Iraku splní sen svojho predchodcu, Jána Pavla II. - a to napriek pandémii a silnejúcemu násiliu.