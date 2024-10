Pápež: Vojna je ilúzia, znamená porážku pre všetkých

Vatikán 13. októbra (TASR) - Pápež František požiadal v nedeľu o "rešpektovanie" príslušníkov mierových síl OSN v Libanone, ktorí obvinili izraelskú armádu z úmyselnej paľby na ich pozície. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Som blízko všetkým zainteresovaným ľuďom, Palestíne, Izraelu, Libanonu, kde žiadam, aby mierové jednotky OSN boli rešpektované," uviedol František vo Vatikáne.



"Bratia a sestry, vojna je ilúzia. Nikdy neprinesie mier, nikdy neprinesie bezpečnosť, znamená porážku pre všetkých, predovšetkým pre to, lebo si myslíte, že ste neporaziteľní. Prosím, zastavte to," vyzval pápež.



Mierová misia OSN v Libanone (UNIFIL) predtým uviedla, že jej jednotky sa opakovane dostali pod paľbu v libanonskom meste Nakúra, kde sa nachádza ich hlavné sídlo, ako aj na ďalších pozíciách, pripomína AFP.



Počas bojov izraelských jednotiek proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh utrpelo zranenia najmenej päť príslušníkov mierovej misie OSN v Libanone. Úsilie o vyrokovanie zastavenia bojov v Libanone a v Pásme Gazy doposiaľ nebolo úspešné.



"Ešte raz vyzývam na okamžité prímerie na všetkých frontoch, aby bolo možné uberať sa cestami diplomacie a dialógu v záujme dosiahnutia mieru," uviedol pápež na záver tradičnej nedeľnej modlitby Anjel Pána.



"Modlím sa za všetky obete, za vysídlených, za rukojemníkov a dúfam, že toto veľké a zbytočné utrpenie spôsobené nenávisťou a pomstou sa čoskoro skončí," dodal.



František sa v piatok stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo Vatikáne - v čase, keď Ukrajina stojí pred pravdepodobne najhoršou zimou od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy vo februári 2022. Rusko vytrvalo útočí na energetickú infraštruktúru Ukrajiny a postupuje na východnej frontovej línii.



"Apelujem na to, aby Ukrajincov nenechali zamrznúť," povedal pápež. "Zastavte vzdušné útoky na civilnú populáciu, ktorá je vždy najviac zasiahnutá. Zastavte zabíjanie nevinných," dodal.



František opakovane vyzýval na mier na Ukrajine a snažil sa zohrať úlohu sprostredkovateľa v konflikte, hoci jeho úsilie doposiaľ neprinieslo výsledky, uzatvára AFP.