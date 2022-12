Pápež: Vojna na Ukrajine je globálna a v blízkom čase sa neskončí

Vatikán 19. decembra (TASR) - Pápež František označil vojnu na Ukrajine za "celosvetovú" a dodal, že podľa jeho názoru sa "v blízkom čase sa neskončí". V pondelok o tom informoval portál britskej televízie Sky News, ktorý sa odvolal na pápežov rozhovor pre španielske noviny ABC Sociedad.



"Nevidím jej koniec v blízkom čase, pretože toto je celosvetová vojna. Na to nezabúdajme. Vojnový kotol mieša veľa rúk. Je to celosvetové. Podľa mňa sa vojna vedie vtedy, keď ríša začína slabnúť. A keď sú k dispozícii zbrane, ktoré sa dajú použiť, testovať a predať. V stávke je toho veľa," povedal František.



Ukrajina v minulosti pápeža kritizovala za vyjadrenia, že Rusko dohnala k invázii na Ukrajinu Severoatlantická aliancia (NATO). To je tiež bežná rétorika Kremľa.



Postupom času František začal vystupovať proti Rusku ostrejšie. Vojnu prirovnal k "strašnej genocíde" z 30. rokov 20. storočia, keď Stalin vyvolal na Ukrajine hladomor, a ocenil "statočných" Ukrajincov v boji o prežitie. Tento mesiac sa tiež pri modlitbe v Ríme rozplakal nad utrpením Ukrajincov.



Pápež viackrát navrhol, že Vatikán bude sprostredkovateľom v riešení konfliktu, ale pre Františkovu čoraz ostrejšiu kritiku Ruska sa to stalo vysoko nepravdepodobnou možnosťou.



V októbri František prvýkrát priamo požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil "špirálu násilia a smrti" na Ukrajine.