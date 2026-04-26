Nedela 26. apríl 2026
Pápež: Vojny a rabovanie zdrojov oberajú svet o mierovú budúcnosť

.
Na snímke pápež Lev XIV. Foto: TASR/AP

Na snímke pápež Lev XIV. Foto: TASR/AP

Rím 26. apríla (TASR) – Pápež Lev XIV. v nedeľu označil ľudí, ktorí vedú vojny a privlastňujú si prírodné zdroje, za zlodejov okrádajúcich svet o mierovú budúcnosť. Vo svojom poludňajšom príhovore k pútnikom a turistom zhromaždeným na Námestí sv. Petra vo Vatikáne Lev spomenul aj 40. výročie havárie v Černobyľskej jadrovej elektrárni, informovala agentúra Reuters.

V príhovore po modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná pápež uviedol, že černobyľská havária z 26. apríla 1986 zanechala stopu v kolektívnom vedomí ľudstva. „Zostáva varovaním pred rizikami spojenými s používaním stále výkonnejších technológií,“ povedal pápež, ktorý sa tento týždeň vrátil z desaťdňovej cesty po štyroch afrických krajinách.

Dúfam, že na všetkých úrovniach rozhodovania vždy prevládnu múdrosť a zodpovednosť, aby každé využitie atómovej energie slúžilo životu a mieru,“ zdôraznil pápež.

Pri komentovaní evanjelia z dnešnej nedele, ktoré obsahovalo metaforu o zlodejovi oviec, pápež upozornil, že „zlodeji“ sa objavujú v rôznych podobách, pričom ako príklady uviedol povrchný životný štýl poháňaný konzumnosťou, ako aj predsudky a mylné predstavy.

Nezabúdajme ani na tých, ktorí rabovaním prírodných zdrojov, vedením krvavých vojen či podporovaním zla v akejkoľvek podobe pripravujú nás všetkých o možnosť budúcnosti v mieri a pokoji,“ zdôraznil.

Lev XIV. je prvý pápež pôvodom zo Spojených štátov. Nedávno, keď začal otvorenejšie vystupovať proti vojnám a autoritárstvu, si vyslúžil ostrú kritiku prezidenta USA Donalda Trumpa.

Výbuch v jadrovej elektrárni v Černobyli na Ukrajine v roku 1986 bol najhoršou civilnou jadrovou katastrofou v dejinách.

Havária a následný požiar uvoľnili do životného prostredia nad časťami územia vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Únik rádioaktívnych látok najviac postihol priľahlé oblasti Ukrajiny a Bieloruska. Kontaminované vzdušné prúdy zasiahli aj väčšinu Európy vrátane Slovenska.

Haváriu a jej dôsledky sa nielen Sovietsky zväz, ale aj predstavitelia komunistického režimu v Československu snažili spočiatku tajiť a neskôr zľahčovať.

I keď v oficiálnych štatistikách sa dodnes uvádza, že výbuch si vyžiadal 31 obetí, podľa neskorších odhadov zomrelo v dôsledku radiácie až 170.000 ľudí.

V roku 2016 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo rezolúciu, ktorou vyhlásilo 26. apríl za Medzinárodný deň pamiatky obetí černobyľskej katastrofy.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí