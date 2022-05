Bolesť kolena by mohla zmierniť kvapka tequily, zavtipkoval pápež

Vatikán 17. mája (TASR) - Pápež František nedávno zažartoval, že na chronické bolesti kolena by mu možno zabrala tequila. Vyhlásil to v rozhovore s mexickými kňazmi, ktorý sa odohral minulú stredu počas audiencie vo Vatikáne. Videozáznam pápežovej repliky zverejnený na TikToku sa medzičasom stal virálnym, informovala v pondelok agentúra AFP.



"Vieš, čo potrebujem na nohu? Trochu tequily," odpovedal pápež na otázku jedného z mexických kňazov, ktorý sa ho pýtal na zdravotný problém s kolenom, čo pápeža najnovšie núti používať invalidný vozík.



Mexický kňaz pápežovi sľúbil, že keď nabudúce pôjde okolo sv. Marty (rezidencie vo Vatikáne, kde pápež býva), za fľaštičku prinesie.



Agentúra AFP poznamenala, že to nebolo prvýkrát, čo František "vypustil" do sveta hlášku o tequile. Spomenul ju aj v roku 2016 pred cestou do Mexika, keď na Námestí svätého Petra zaznel z úst jedného z mexických duchovných pokrik: "Čakáme vás!" Pápež sa vtedy s potmehúdskym úsmevom spýtal: "S tequilou, či bez?"



V uplynulých týždňoch musel pápež kvôli poranenému väzivu v pravom kolene a chronickej artritíde zrušiť niektoré audiencie a zmeniť aj svoj ďalší program. Napriek svojim zdravotným problémom pápež zostáva v dobrej nálade a nešetrí ani ironickými komentármi o bolestiach pravého kolena, ktorými trpí už mesiace. Spomínaným mexickým kňazom v stredu priznal, že jeho koleno má svoje vrtochy, píše AFP.