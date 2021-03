Pápež vycestuje do Iraku napriek útoku na tamojšiu vojenskú základňu

Vatikán/Bagdad 3. marca (TASR) - Pápež František potvrdil v stredu svoj zámer vycestovať už o dva dni do Iraku. Vyjadril sa tak krátko po raketovom útoku na vojenskú základňu na irackom západe, na ktorej slúžia vojaci v rámci koalície vedenej Spojenými štátmi. Stredajší útok si vyžiadal prinajmenšom jeden život. "Ak Boh dá, pozajtra pôjdem na trojdňovú púť do Iraku. Už dlhý čas sa chcem stretnúť s týmito ľuďmi, ktorí si toľko vytrpeli," povedal podľa agentúry AFP 84-ročný pápež na pravidelnej stredajšej generálnej audiencii. V súvislosti s touto cestou požiadal verejnosť o modlitby.



"Prosím vás, aby ste túto apoštolskú cestu sprevádzali svojimi modlitbami, aby prebehla najlepším možným spôsobom a priniesla ovocie, v ktoré dúfame," povedal ďalej pápež. "Iracký ľud nás očakáva, čakal už svätého Jána Pavla II., ktorý však mal zakázané tam ísť. Nemôžeme ich druhýkrát sklamať. Modlime sa, aby táto cesta bola úspešná," dodal.



Pápež absolvuje v dňoch 5.-8. marca cestu v Iraku, kde navštívi Bagdad, neďaleko súčasnej Násiríje ležiace ruiny starovekého mesta Ur - spätého s pamiatkou biblického patriarchu Abraháma -, ako aj mestá Arbíl a Mósul. Pôjde o jeho prvú zahraničnú cestu po vyše ročnej prestávke, ktorú si vynútila koronavírusová pandémia.



František sa zároveň stane prvým najvyšším pontifikom, ktorý navštívi túto arabskú krajinu. V Iraku žije relatívne početná kresťanská menšina, ktorej príslušníci boli v posledných rokoch prenasledovaní extrémistami z Islamského štátu (IS) a mnohí boli donútení opustiť svoje domovy. Pápež dúfa, že návštevou povzbudí tamojšiu kresťanskú komunitu, aby vo svojej vlasti zostala a aj rozšírila svoj vplyv, píše AFP.



Hovorca Vatikánu Matteo Bruni ešte v utorok informoval, že návštevu pápeža v Iraku budú sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia. František sa podľa neho bude v krajine presúvať pomocou obrneného vozidla a nebude sa stretávať s davmi. "Ide o špecifickú situáciu, preto budú všetky prevozy v zatvorenom vozidle, čo znamená, že vidieť pápeža v uliciach bude komplikované... Prebehne niekoľko stretnutí, ani na jednom z nich však nebude viac ako niekoľko stoviek ľudí," uviedol Bruni.



Najmenej desať rakiet zasiahlo v stredu ráno vojenskú základňu Ajn al-Asad v provincii Anbár na západe Iraku, na ktorej slúžia irackí aj zahraniční vojaci v rámci koalície vedenej Spojenými štátmi. Pri útoku zomrel jeden zamestnanec firmy pracujúcej pre túto koalíciu, ktorého štátna príslušnosť nebola bezprostredne známa.



K stredajšiemu raketovému útoku, druhému za ostatný mesiac v Iraku, došlo len dva dni pred začiatkom Františkovej návštevy. Ide zároveň o prvý útok odvtedy, ako USA minulý týždeň uskutočnili v Sýrii pri irackých hraniciach nálety na ciele tamojších milícii podporovaných Iránom. Nálety boli podľa Pentagónu odplatou za raketový útok, pri ktorom 15. februára prišiel pri meste Arbíl na severe Iraku o život americký zamestnanec firmy pracujúcej pre armádu USA a zranenia utrpel aj americký vojak.