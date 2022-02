Pápež vyhlásil, že vojna na Ukrajine by bola šialenstvom

Vatikán 9. februára (TASR) - Pápež František v stredu vyhlásil, že vojna na Ukrajine by bola "šialenstvom", a dúfa, že napätie medzi týmto štátom a Ruskom sa vďaka mnohostrannému dialógu prekoná. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



František sa na stredajšej generálnej audiencii poďakoval tým ľuďom, ktorí sa 26. januára zúčastnili na ním vyhlásenom medzinárodnom dni modlitieb za mier na Ukrajine.



"Pokračujme v prosbách Boha o mier, aby sa napätie a hrozby vojny prekonali serióznym dialógom a rozhovormi v rámci normandského formátu, ktoré môžu prispieť k tomuto cieľu," povedal. Myslel tým rokovania za účasti Ruska a Ukrajiny, sprostredkované a podporované Nemeckom a Francúzskom.



"A nezabúdajme. Vojna je šialenstvo," dodal pápež.



Rusko zhromaždilo pri hraniciach Ukrajiny vyše 100.000 vojakov, ale popiera obvinenia Západu, že na susednú krajinu plánuje útok.



Ukrajinci sú zväčša pravoslávni kresťania, ale v ich vlasti žijú aj gréckokatolíci – osobitná vetva katolíckej cirkvi, ktorá praktizuje východnú liturgiu podobnú pravosláviu a zároveň hlási vernosť pápežovi v Ríme.



Najvyšší predstaviteľ tejto ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, metropolita Sviatoslav Ševčuk, pozval v utorok Františka na návštevu. Podľa neho by bola návšteva pápeža obrovským gestom, ktorý by mohol priniesť mier.