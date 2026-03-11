< sekcia Zahraničie
Pápež vyjadril ľútosť nad obeťami vojny na Blízkom východe
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi opakovane nabáda k ukončenie konfliktu a varoval, že násilie by mohlo viesť k nekontrolovateľnej eskalácii.
Autor TASR
Vatikán 11. marca (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu vyjadril ľútosť nad početnými obeťami vo vojne na Blízkom východe a vyslovil solidaritu s ľuďmi v Libanone. Podľa jeho slov krajina, ktorú sužujú izraelské nálety, prechádza „veľkou skúškou“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi opakovane nabáda k ukončenie konfliktu a varoval, že násilie by mohlo viesť k nekontrolovateľnej eskalácii. Pútnikov na Námestí svätého Petra vyzval, aby sa modlili za mier.
„Modlime sa za mier v Iráne a na celom Blízkom východe, najmä za mnohé civilné obete, medzi ktorými je veľa nevinných detí,“ povedal pápež. Vojnu začali USA a Izrael útokom na Irán 28. februára a pokračuje už 12. deň.
Agentúra Reuters pripomenula úder, ktorý zasiahol dievčenskú školu v iránskom meste Mínáb v provincii Hormozgán na juhu krajiny ešte na začiatku konfliktu a ktorý si podľa všetkého vyžiadal viac ako 150 obetí. Americká armáda incident vyšetruje.
Lev XIV. zároveň vyjadril ľútosť nad smrťou kňaza, ktorý zahynul v pondelok pri útokoch na juhu Libanonu. Izrael v tejto oblasti podniká údery proti Iránom podporovanému militantnému Hizballáh. Hnutie útočí na Izrael, aby tým prejavilo solidaritu s Teheránom. Pápež kňaza označil za „naozajstného pastiera“ a podľa jeho slov zahynul, keď sa snažil poskytnúť pomoc svojim farníkom zraneným pri útoku.
Pápež navštívil Libanon v decembri v rámci svojej prvej zahraničnej cesty v úrade.
