Pápež vyjadril obavy o nikaragujského biskupa odsúdeného na 26 rokov

Vatikán 12. februára (TASR) - Pápež František v nedeľu vyjadril smútok a znepokojenie nad správou, že nikaragujský biskup Rolando Álvarez, otvorený kritik tamojšej vlády, bol odsúdený na 26 rokov väzenia v rámci najnovšieho zásahu proti katolíckej cirkvi a odporcom vlády v tejto stredoamerickej krajine. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Álvareza (56) uväznili po tom, ako odmietol nastúpiť na let do USA spolu s ďalšími 222 väzňami, odporcami nikaragujského prezidenta Daniela Ortegu. Okrem trestu odňatia slobody bol Álvarez zbavený aj nikaragujského občianstva.



"Správa, ktorá prišla z Nikaraguy, ma nemálo zarmútila," povedal pápež veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra vo Vatikáne počas tradičného nedeľného požehnania. František zároveň vyzval veriacich, nech sa modlia za to, aby zodpovední politici figurujúci v tomto prípade "otvorili svoje srdcia".



Álvarez bol zatknutý vlani v auguste spolu s niekoľkými ďalšími kňazmi a laikmi. Ortega nariadil hromadné prepustenie politických vodcov, kňazov, študentov a aktivistov, ktorí sú všeobecne považovaní za politických väzňov, a niektorých z nich nechal vo štvrtok posadiť na let do Washingtonu.



Ortega uviedol, že Álvarez odmietol nastúpiť bez toho, aby sa mohol poradiť s ostatnými biskupmi. Prezident označil toto odmietnutie za "absurdné". Álvarez, ktorého držali v domácom väzení, bol následne prevezený do väznice Modelo.



Álvareza, biskupa diecézy Matagalpa, v piatok odsúdili okrem iného za vlastizradu, podkopávanie národnej integrity a šírenie falošných správ, dopĺňa tlačová agentúra Reuters.



Ortega obvinil katolíckych lídrov z pokusu o svoje zvrhnutie po protestoch, pri ktorých v roku 2018 zahynulo približne 300 ľudí. Vláda tohto bývalého marxistického povstalca z čias studenej vojny odvtedy vyhostila i katolícke mníšky a misionárov.



Keď Ortega zintenzívnil represie voči opozícii, Álvarez zostal jednou z najpriamočiarejších náboženských osobností v Nikarague. Cirkev je v podstate poslednou nezávislou inštitúciou, ktorej dôveruje veľká časť Nikaragujčanov, a preto je hrozbou pre Ortegovu čoraz autoritatívnejšiu vládu.