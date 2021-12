Pápež vyjadril ochotu stretnúť sa s ruským patriarchom Kirillom

Vatikán 6. decembra (TASR) - Pápež František v pondelok uviedol, že je ochotný navštíviť Moskvu a stretnúť sa s najvyšším predstaviteľom ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchom Kirillom. Ak by sa tak stalo, išlo by o vôbec prvú cestu hlavy katolíckej cirkvi do ruskej metropoly, píše agentúra Reuters.



"Som ochotný ísť do Moskvy a viesť dialóg s bratom (patriarchom Kirillom)," povedal František novinárom na palube lietadla počas návratu z návštevy Cypru a Grécka, ktorú v pondelok ukončil.



Podľa Františka sa očakáva, že v priebehu tohto týždňa dorazí do Ríma predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi, aby sa dohodol termín a miesto stretnutia týchto dvoch najvyšších cirkevných predstaviteľov. František však uviedol, že vypracovanie protokolu stretnutia nie je také dôležité ako samotné stretnutie "brata s bratom".



František a Kirill sa prvýkrát stretli v roku 2016 na Kube. Išlo o vôbec prvé stretnutie pápeža s najvyšším predstaviteľom ruskej pravoslávnej cirkvi od veľkej schizmy v roku 1054 – rozkolu, ktorý rozdelil kresťanstvo na západnú a východnú vetvu. Obaja vtedy deklarovali svoju ochotu spolupracovať, pripomína Reuters.



Pápež obvykle cestuje na návštevu iných krajín na spoločné pozvanie náboženských predstaviteľov a miestnej vlády. To podľa agentúry Reuters znamená, že na to, aby mohol František vycestovať do Ruska, by s najväčšou pravdepodobnosťou potreboval pozvanie od ruského prezidenta Vladimira Putina.