Pápež vyjadril odhodlanie bojovať s korupciou

Vatikán 30. októbra (TASR) - Pápež František je podľa svojich slov odhodlaný skoncovať s korupciou v katolíckej cirkvi, no nie je v tejto súvislosti príliš optimistický, pretože korupcia je v ľudskej spoločnosti prítomná už celé storočia. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na rozhovor, ktorý pápež poskytol tlačovej agentúre Adnkronos.



Katolícka cirkev podľa pápežových slov zostáva silná, no korupcia je hlboko usadený problém, ktorý sme "v priebehu storočí stratili z dohľadu".



"Nanešťastie korupcia prichádza v cykloch. Opakuje sa," povedal pápež.



František v septembri požiadal talianskeho kardinála Angela Beccia, aby odstúpil, a obvinil ho zo sprenevery a rodinkárstva, pripomína Reuters.



Becciu je spájaný aj s vatikánskym vyšetrovaním finančného škandálu, ktorý sa týka kontroverzného nákupu luxusných nehnuteľnosti v londýnskej štvrti Chelsea. Kardinál všetky obvinenia odmieta.



Pápež podľa svojich slov vie, že má bojovať proti korupcii. "Bol som povolaný urobiť to, Pán však rozhodne, či som to urobil dobre alebo nie. Úprimne, nie som veľmi optimistický," povedal František.