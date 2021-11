Pápež vyjadril uznanie zabitému poslancovi Davidovi Amessovi

Londýn 23. novembra (TASR) - Pápež František v utorok vyjadril uznanie zavraždenému britskému poslancovi Davidovi Amessovi za "oddanú službu verejnosti". Pápežov odkaz prečítali počas Amessovho pohrebu vo Westminsterskej katedrále, informovala stanica BBC.



Pápežovo posolstvo prečítal na pohrebe apoštolský nuncius v Spojenom kráľovstve arcibiskup Claudio Gugerotti. František od pozostalých žiadal rozhodnosť a silu s cieľom "poraziť zlo dobrom" a vybudovať ešte spravodlivejšiu spoločnosť".



"Jeho Svätosť s vďačnosťou pripomína Amessovu dlhoročnú oddanú službu verejnosti," uvádza sa v pápežovom odkaze s pripomenutím, že poslanec bol praktizujúci katolík, ktorý prejavoval "záujem o chudobných a znevýhodnených", oddane bránil boží dar života a usiloval sa podporovať porozumenie a spoluprácu so Svätou stolicou.



Konzervatívec David Amess bol predsedom skupiny britského parlamentu pre vzťahy so Svätou stolicou.



Na utorkovom pohrebe boli prítomní aj britský konzervatívny premiér Boris Johnson, šéf opozičných labouristov Keir Stamer i bývalí ministerskí predsedovia Theresa Mayová, David Cameron či John Major.



"Dnes smútime nad smrťou Davida Amessa, nášho milovaného kolegu, štátneho zamestnanca a priateľa, a vyjadrujeme úctu jeho obrovskému prínosu pre politiku, pre ľudí v Southende a pre túto krajinu," napísal na Twitteri premiér Johnson.



Amess bol poslancom britského parlamentu za obvod Southend West na juhozápade Anglicka od roku 1997. V polovici októbra 2021 ho dobodal útočník označený prokuratúrou za stúpenca teroristickej organizácie Islamský štát (IS).



K útoku došlo počas pravidelného stretnutia s voličmi. Prokuratúra uviedla, že čin mal spojitosť s terorizmom. Páchateľ má predstúpiť pred súd v marci budúceho roka.