Pápež vyjadril zármutok a zdesenie nad zabitím dvoch jezuitov v Mexiku

Vatikán 23. júna (TASR) - Pápež František v stredu vyjadril zármutok a zdesenie nad pondelkovým zabitím dvoch jezuitských kňazov v Mexiku. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webového portálu Vatican News.



"Opäť opakujem, že násilie problémy nevyrieši, no zvyšuje zbytočné utrpenie," povedal pápež v stredu na záver generálnej audiencie vo Vatikáne. František, ktorý je takisto členom rehole jezuitov, vyjadril "bolesť a zdesenie" nad smrťou dvojice jezuitov a ďalšieho muža, ktorý sa v pondelok uchýlil do kostola v obci Cerocahui v mexickom štáte Chihuahua, keď ho prenasledovala ozbrojená osoba. Kňazi Javier Campos a Joaquín Mora sa muža snažili ochrániť, páchateľ ich však všetkých zastrelil.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v stredu oznámil, že úrady údajného vraha identifikovali a bolo po ňom vyhlásené pátranie. López Obrador ešte v pondelok povedal, že organizovaný zločin spôsobuje ťažkosti viacerým miestnym samosprávam v štáte Chihuahua. Táto oblasť je podľa expertov dôležitá tranzitná cesta pre pašovanie drog do USA. Zabitie kňazov a muža odsúdil aj Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v Mexiku.



Mexickí jezuiti žiadajú prijatie všetkých opatrení na ochranu životov všetkých členov tohto rádu, ktorý v roku 1534 založil bývalý španielsky vojak a neskôr kňaz Ignác z Loyoly. Pápež František do tejto rehole vstúpil v roku 1958.