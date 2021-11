Pápež vyjadril zármutok nad úmrtiami a utrpením migrantov

Vatikán 28. novembra (TASR) - Pápež František vyjadril v nedeľu hlboký zármutok nad úmrtiami a utrpením migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do európskych krajín. Konkrétne spomenul úmrtia utečencov v Lamanšskom prielive, na hraniciach Bieloruska a v Stredozemnom mori, informovala agentúra AFP.



"Pomyslime na to, koľko migrantov je i v týchto dňoch vystavených veľmi vážnym nebezpečiam a koľko ich na našich hraniciach prichádza o život. Cítim zármutok pri správach... o tých, ktorí zahynuli v Lamanšskom prielive, o tých na hraniciach Bieloruska, medzi ktorými je mnoho detí, a o tých ktorí sa utopili v Stredozemnom mori," povedala hlava katolíckej cirkvi v prvú adventnú nedeľu.



František sa týmito slovami prihovoril veriacim zhromaždeným na vatikánskom Námestí svätého Petra po tradičnej nedeľňajšej modlitbe Anjel Pána. Spomenul aj utrpenie migrantov repatriovaných do severnej Afriky, z ktorých si obchodníci s ľuďmi robia otrokov.



V tejto súvislosti apeloval na všetkých, a predovšetkým na zodpovedné úrady, aby prispeli k riešeniu týchto problémov v duchu rešpektovania ľudskosti, "aby porozumenie a dialóg napokon zvíťazili nad akoukoľvek podobou inštrumentalizácie" migračnej otázky.



Pápež zároveň poďakoval katolíckym a iným inštitúciám, ktoré sa podieľajú na "zmierňovaní utrpenia" migrantov. Františkove slová zazneli po tom, ako sa v stredu utopilo 27 ľudí, ktorí sa pokúšali doplaviť na člne do Británie.



Na záver František vyzval všetkých veriacich, aby sa v myšlienkach obrátili k migrantom a ich utrpeniu a v tichosti sa za nich pomodlili, uviedol server Vatican News.