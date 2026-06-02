Pápež vymenoval Alvaradovú za prefektku Dikastéria pre komunikáciu
Autor TASR
Vatikán 2. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. v utorok vymenoval do vedenia vplyvného vatikánskeho komunikačného oddelenia laičku Mariu Montserrat Alvaradovú. Na mieste prefekta Dikastéria pre komunikáciu nahradí od 1. novembra Paola Ruffiniho a ako prvá nerehoľníčka povedie dikastérium Svätej stolice.
Maria Montserrat Alvaradová je súčasná prezidentka katolíckej mediálnej agentúry EWTN News. Narodila sa v Mexiku a študovala v Spojených štátoch. Jej vymenovanie je „pokračovaním cesty reformy a obnovy, ktorú inicioval pápež František“, Levov predchodca, uviedol oficiálny spravodajský server Vatican News.
„Alvaradová je prvou ženou laičkou, ktorá bola vymenovaná za prefektku dikastéria Svätej stolice,“ dodal. Vo vatikánskej administratíve má dikastérium úlohy porovnateľné s ministerstvom.
Dikastérium pre komunikáciu dohliada na tlačené, rozhlasové a televízne služby Vatikánu pre globálne publikum a prevádzkuje aj vatikánsku tlačovú kanceláriu.
V mesiacoch pred svojou smrťou 21. apríla minulého roka pápež František vymenoval do kľúčových pozícií vo Vatikáne dve rádové sestry a kritizoval „šovinistickú mentalitu“ v katolíckej cirkvi.
Sestru Raffaellu Petriniovú vymenoval do čela Governatorátu Vatikánskeho mestského štátu a sestru Simonu Brambillaovú za prefektku Dikastéria pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré dohliada na katolícke rehoľné rády a kongregácie.
